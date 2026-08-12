Aerocivil establece condiciones para el uso de drones en zonas afectadas por el terremoto

La Aeronáutica Civil estableció condiciones especiales para el uso de drones en las zonas más afectadas por la emergencia sísmica registrada en Colombia el pasado 10 de agosto.

Aerocivil establece nuevas reglas para el uso de drones en zonas afectadas por el terremoto

Esto, con el propósito de evitar interferencias con las operaciones de búsqueda, rescate, asistencia humanitaria y evaluación de daños.

La medida fue anunciada este miércoles y aplica, entre otros municipios, a Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, mientras permanezcan activos los Puestos de Mando Unificado.

La entidad hizo además un llamado a la ciudadanía para priorizar las labores que adelantan los organismos de socorro y evitar acciones que puedan poner en riesgo las operaciones de emergencia.

Según el documento, se determinó que los vuelos de drones destinados directamente a apoyar la atención de la emergencia o a evaluar daños podrán realizarse sin autorización previa de la autoridad aeronáutica.

Sin embargo, las operaciones deberán ser coordinadas obligatoriamente con el respectivo Puesto de Mando Unificado y cumplir los estándares de seguridad establecidos en el Reglamento Aeronáutico de Colombia.

Entre los requisitos se encuentra el registro formal del Sistema de Aeronave No Tripulada ante la autoridad aeronáutica y el cumplimiento de los límites operacionales correspondientes.

Por otro lado, la Aerocivil determinó que “queda suspendida toda operación en categoría abierta que no tenga por objeto la atención de la contingencia mientras permanezcan activos los PMU”.

Esto significa que los operadores no podrán utilizar drones para actividades ajenas a la contingencia en las zonas cobijadas por la medida.

La decisión busca reducir los riesgos de interferencia cuando el espacio aéreo esté siendo utilizado por aeronaves y equipos destinados a las labores de atención del desastre.

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La autoridad aeronáutica señaló que la coordinación con los Puestos de Mando Unificado es indispensable para prevenir incidentes con helicópteros, aviones y otros equipos que realizan maniobras críticas de salvamento, transporte humanitario y evaluación de los daños ocasionados por el desastre.

En este contexto, las condiciones especiales establecidas por la Aeronáutica Civil permanecerán vigentes mientras continúen activos los PMU y de acuerdo con la evolución de la emergencia.

La entidad también advirtió que quienes incumplan las disposiciones podrán quedar sujetos a las sanciones previstas en el régimen sancionatorio del Reglamento Aeronáutico de Colombia.