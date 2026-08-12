Alerta de emergencia sanitaria por exposición de restos humanos en cementerio de Pereira tras terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Pereira, en el departamento de Risaralda, dejó devastadoras consecuencias. En el cementerio San Camilo, uno de los más antiguos de la ciudad, entre 1.300 y 1.600 restos humanos en osarios y bóvedas quedaron totalmente destruidos y expuestos.

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Esta delicada situación enciende las alarmas porque podría generarse una emergencia sanitaria que demanda atención urgente de las autoridades municipales.

En las últimas horas, la administración del cementerio confirmó el alto riesgo de salubridad pública por la grave situación en el camposanto.

Restos humanos expuestos en cementerio de Pereira tras terremoto

Los daños estructurales provocados por el sismo dejaron cuerpos completamente al descubierto, situación que ha obligado a implementar tratamientos de emergencia para controlar la propagación de olores y prevenir complicaciones sanitarias mayores.

De acuerdo con la administración del cementerio, la magnitud de la destrucción de la infraestructura llevó a que los restos humanos de diferentes tumbas se mezclaran, ante esto, las autoridades no descartan la posibilidad de tener que recurrir a una fosa común como solución sanitaria.

A esta medida se resisten algunos familiares de los difuntos, quienes rechazan la alternativa.

Cementerio San Camilo destruido por el terremoto

El cementerio San Camilo, ubicado sobre una de las vías principales de Pereira, presenta daños visibles desde el exterior que evidencian la magnitud del impacto sísmico.

La administración del camposanto ha elevado una solicitud formal a la alcaldía de Pereira para que tome medidas inmediatas frente a esta nueva dimensión de la emergencia generada por el terremoto.

Aunque se han implementado tratamientos provisionales para mitigar los efectos inmediatos de la exposición de los restos humanos, la situación sigue siendo crítica y requiere una intervención integral que combine aspectos sanitarios, logísticos y de respeto a las víctimas y sus familias.