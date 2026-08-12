Congreso aprueba proposición de donación de salarios para apoyar a víctimas del terremoto

El Congreso de la República anunció este miércoles una iniciativa solidaria para respaldar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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La propuesta, firmada por los presidentes del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil Cubillos, invita a los congresistas a donar de manera voluntaria un día de salario o cualquier monto que consideren pertinente.

Los recursos serán canalizados a través de las áreas administrativas del Senado y la Cámara, que los entregarán a la Cruz Roja Colombiana o a una entidad similar para garantizar su llegada a los damnificados. El documento oficial concluye con el llamado: “¡Colombia nos necesita unidos!”.

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Comisión bicameral para acompañar la recuperación

Además de la colecta solidaria, la proposición plantea la creación de una comisión bicameral encargada de hacer seguimiento a las acciones de recuperación y reconstrucción en las zonas más golpeadas por la emergencia. El objetivo es acompañar los procesos de atención humanitaria y verificar que los recursos lleguen de manera efectiva a las comunidades afectadas.

La medida surge en medio de un panorama crítico: el terremoto dejó más de un centenar de víctimas mortales, decenas de heridos y graves daños en la infraestructura de ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Quibdó.

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“Colombia nos necesita unidos”

El llamado del Congreso se suma a las múltiples iniciativas de solidaridad que han surgido en el país tras la catástrofe. Autoridades locales, organizaciones sociales y ciudadanos han habilitado centros de acopio y campañas de apoyo para los damnificados.

Con esta decisión, el Legislativo busca enviar un mensaje de unidad nacional y compromiso institucional frente a una de las emergencias más graves que ha enfrentado Colombia en los últimos años.