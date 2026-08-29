Aeropuerto Matecaña de Pereira reabrirá tras sufrir graves afectaciones por el terremoto del 10 de agosto

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, en Risaralda, sufrió severas afectaciones tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

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El colapso del sistema de cielo falso, la caída de mampostería y las fisuras en muros y fachada dejaron tres víctimas mortales —incluido un funcionario de la terminal— y varios lesionados. Aunque la pista de aterrizaje se mantuvo apta para vuelos humanitarios, la operación comercial quedó suspendida hasta recibir el aval de la Aeronáutica Civil.

Tras las adecuaciones iniciales, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella celebró la reapertura gradual de la terminal, que ya atiende en promedio 18 vuelos diarios con cuatro aerolíneas activas. JetSMART se sumará el próximo 31 de agosto, mientras se proyecta recuperar el 100 % de la capacidad en un plazo de dos meses.

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Conectividad para la reactivación económica

La reapertura del Matecaña representa un paso decisivo para la recuperación del Eje Cafetero. Copa Airlines, Clic, Avianca y LATAM restablecieron operaciones desde el primer piso de la terminal, con parqueaderos habilitados y adecuaciones en curso.

El Gobierno destacó que cada vuelo significa turistas que regresan, hoteles y restaurantes que reciben clientes, comercios que venden y familias que recuperan ingresos.

Además, la conectividad facilita el acceso a atractivos como el Bioparque Ukumarí, el Parque Consotá, las rutas rurales de La Florida y La Bella, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y los corredores gastronómicos y culturales de la región.

Reconstrucción con visión de futuro

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, subrayó que la reapertura debe traducirse en resultados concretos: más visitantes, más actividad empresarial y más empleo. La estrategia de reactivación se articula en torno a cuatro motores: confianza en el servicio, experiencias turísticas auténticas, inteligencia de datos y recuperación de infraestructura y conectividad.

"El mensaje es claro: Pereira vuelve a estar conectada y el Eje Cafetero está abierto para Colombia y el mundo", afirmó el viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, durante el XXX Congreso Nacional de ANATO en Barranquilla.