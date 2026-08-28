¿Bogotá está lista para un terremoto?: esto respondió el Cuerpo de Bomberos

Colombia sigue afectada tras el más reciente terremoto de magnitud 7,4, del pasado 10 de agosto, que ha dejado a más de 300 personas fallecidas y miles de damnificados que lo perdieron todo durante el movimiento de tierra.

Ante el miedo colectivo que se ha generado en la ciudadanía, la directora del Cuerpo de Bomberos expuso recientemente, ante el Concejo de Bogotá, detalles de cómo ha sido la preparación de los uniformados para atender una eventual catástrofe en la capital colombiana.

¿Bogotá está preparada para un terremoto?

Ante la preocupación de la ciudadanía capitalina, Paula Ximena Henao Escobar, directora general de Bomberos Bogotá, informó sobre la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Actualmente, la capital cuenta con 18 estaciones, 645 uniformados, 10 equipos especializados, 129 vehículos operativos, 13 drones, 8 caninos y más de 9 mil equipos, herramientas y accesorios.

Así mismo, se cuenta con el grupo USAR COL–1, la selección colombiana en búsqueda y rescate que tiene personal entrenado y capacitado en estas labores. Esta capacidad ha requerido de entrenamiento especializado, equipos tecnológicos, componente canino y relaciones interinstitucionales.

“Hoy, Bogotá cuenta con menos del 10% del estándar internacional de bomberos por habitante. Aun así, atendemos el 100% de las emergencias de la ciudad. Ahora trabajamos en el rediseño institucional para ampliar la planta operativa y así fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta”, aseguró Henao.

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos se encuentra avanzando en la formulación y revisión del proyecto helicoportado, en compañía de Fondiger, para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante incendios forestales.

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Gestión del riesgo con la comunidad

Dentro del proceso de gestión de riesgo se ha priorizado la prevención de la comunidad para conocer los principales riesgos ante una eventual catástrofe y saber cómo actuar para reducir los impactos de la emergencia.

De igual manera, se ha exaltado la cultura de prevención para preparar a la ciudadanía mediante cursos gratuitos en el Portal de Servicios, la articulación con las respectivas Alcaldías locales y la capacitación de 500 ciudadanos para prevenir y alertar sobre incendios forestales.