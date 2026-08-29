CANAL RCN
Colombia

Presidente De la Espriella rompe diálogos con tres procesos de la Paz Total

Las decisiones quedaron formalizadas en varias resoluciones, que además revocan el reconocimiento de integrantes de estos grupos como representantes.

Abelardo y grupos terroristas
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
07:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Abelardo de la Espriella firmó este viernes 28 de agosto la revocación de tres procesos de diálogo que surgieron en la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro. Dos de ellos con bloques de las disidencias de las Farc y uno con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Trilliza que sobrevivió al terremoto en Cali recibió un apartamento del gobierno: arrancó la reconstrucción
RELACIONADO

Trilliza que sobrevivió al terremoto en Cali recibió un apartamento del gobierno: arrancó la reconstrucción

Resoluciones que cierran las mesas de negociación

Las decisiones quedaron formalizadas en varias resoluciones, que además revocan el reconocimiento de integrantes de estos grupos como representantes, retiran a funcionarios del Gobierno de las negociaciones y, en el caso de las ACSN, ordenan solicitar la reactivación de órdenes de captura.

Las medidas marcan un giro frente a la política de negociación de la administración anterior y afectan directamente los procesos que se habían establecido con las estructuras relacionadas con Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB; y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, conocidas como Los Pachenca.

Confirman la captura de alias Danilo, cabecilla principal del Clan del Golfo en Sucre
RELACIONADO

Confirman la captura de alias Danilo, cabecilla principal del Clan del Golfo en Sucre

Una de las decisiones corresponde a la Mesa de Diálogos de Paz con el denominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF-FARC EP, estructuras que quedaron bajo el liderazgo de alias ‘Calarcá’ después de las fracturas del antiguo Estado Mayor Central de las Farc.

La Resolución 343 de 2026 ordena terminar esta Mesa de Diálogos de Paz. El argumento utilizado por el Gobierno es la “ausencia de voluntad de paz”.

Ministro de Vivienda Jaime Beltrán responde al Senado por viaje a Santa Marta en plena emergencia por el terremoto
RELACIONADO

Ministro de Vivienda Jaime Beltrán responde al Senado por viaje a Santa Marta en plena emergencia por el terremoto

Revocación de representantes y cierre de la CNEB

El cierre de la mesa estuvo acompañado de una decisión adicional. La Resolución 342 de 2026 revoca la designación como miembros representantes de la organización de quienes habían sido autorizados para participar en la Mesa de Diálogos de Paz.

El documento relaciona, entre otros, a Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Robinson de Jesús González, Alexander Díaz Mendoza, Diana Carolina Rey Rodríguez, Farby Edison Parra Parra, Javier Alfonso Veloza García, Carlos Eduardo García Téllez y Willinton Henao Gutiérrez. Esto significa que dejan de tener el reconocimiento formal que les permitía representar a la estructura armada dentro de la negociación.

Eva Ferrer habría solicitado a Ecopetrol $7.000 millones para la publicación de un libro
RELACIONADO

Eva Ferrer habría solicitado a Ecopetrol $7.000 millones para la publicación de un libro

Se suma la Resolución 344 de 2026, mediante la cual se revocan las designaciones de los representantes del Gobierno nacional que participaban en esta mesa. Entre las personas que dejan esa función está Gloria Quiceno Acevedo, quien se desempeñaba como jefa negociadora del Gobierno.

El segundo proceso que queda formalmente cerrado es la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB. La Resolución 346 de 2026 ordena terminar las conversaciones con esta organización, bajo el argumento de que se perdió la voluntad de paz y que ya no existían elementos suficientes para seguir acreditando una intención de reincorporación a la vida civil.

Entre los nombres incluidos en la resolución están José Vicente Lesmes, Geovanny Andrés Rojas, Luis Andrés Figueroa Marín, Allende Perilla Sandoval, José Darley Malagón Jiménez, Henry Quiñones Angulo, Diego Fernando Guerrero Segura, María Lizeth Moreno Cantillo, Edilson Barreto Romero, Jorge Alejandro Avendaño Suárez, Pablo Edis Ortiz Cortés y Raúl Eduardo Rodríguez Arévalo, entre otros. Entre ellos se encuentra Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

El Termómetro Político

Gobierno prepara ajuste fiscal y cambios logísticos en su plan económico

Abelardo de la Espriella

Trilliza que sobrevivió al terremoto en Cali recibió un apartamento del gobierno: arrancó la reconstrucción

Meta

VIDEO | Piloto y el joven que voló sobre un dron de fumigación en Meta podrían enfrentar sanciones

Otras Noticias

Boca Juniors

Video| Impresionante atajada de Álvaro Montero al último minuto permitió agónica victoria de Boca Juniors

El portero colombiano se llevó todos los aplausos después de la increíble atajada que le permitió a Boca convertir el gol de la victoria.

Temblor en Colombia

Damnificados por el terremoto podrán suspender servicios de telefonía e internet sin pagar reconexión

La CRC adoptó medidas que permite cancelaciones sin penalización por permanencia y conservación de números prepago.

Artistas

Sofía Vergara se une a las ayudas para apoyar a los más afectados por el terremoto en Colombia

Elon Musk

SpaceX, de Elon Musk, adquiere más de 50.000 hectáreas en Luisiana para construir la base espacial más grande de la Tierra

EPS

Nueva EPS postula más de $1 billón ante la ADRES para fortalecer pagos a prestadores