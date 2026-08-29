Presidente De la Espriella rompe diálogos con tres procesos de la Paz Total

El presidente Abelardo de la Espriella firmó este viernes 28 de agosto la revocación de tres procesos de diálogo que surgieron en la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro. Dos de ellos con bloques de las disidencias de las Farc y uno con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Resoluciones que cierran las mesas de negociación

Las decisiones quedaron formalizadas en varias resoluciones, que además revocan el reconocimiento de integrantes de estos grupos como representantes, retiran a funcionarios del Gobierno de las negociaciones y, en el caso de las ACSN, ordenan solicitar la reactivación de órdenes de captura.

Las medidas marcan un giro frente a la política de negociación de la administración anterior y afectan directamente los procesos que se habían establecido con las estructuras relacionadas con Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB; y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, conocidas como Los Pachenca.

Una de las decisiones corresponde a la Mesa de Diálogos de Paz con el denominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF-FARC EP, estructuras que quedaron bajo el liderazgo de alias ‘Calarcá’ después de las fracturas del antiguo Estado Mayor Central de las Farc.

La Resolución 343 de 2026 ordena terminar esta Mesa de Diálogos de Paz. El argumento utilizado por el Gobierno es la “ausencia de voluntad de paz”.

RELACIONADO Ministro de Vivienda Jaime Beltrán responde al Senado por viaje a Santa Marta en plena emergencia por el terremoto

Revocación de representantes y cierre de la CNEB

El cierre de la mesa estuvo acompañado de una decisión adicional. La Resolución 342 de 2026 revoca la designación como miembros representantes de la organización de quienes habían sido autorizados para participar en la Mesa de Diálogos de Paz.

El documento relaciona, entre otros, a Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Robinson de Jesús González, Alexander Díaz Mendoza, Diana Carolina Rey Rodríguez, Farby Edison Parra Parra, Javier Alfonso Veloza García, Carlos Eduardo García Téllez y Willinton Henao Gutiérrez. Esto significa que dejan de tener el reconocimiento formal que les permitía representar a la estructura armada dentro de la negociación.

Se suma la Resolución 344 de 2026, mediante la cual se revocan las designaciones de los representantes del Gobierno nacional que participaban en esta mesa. Entre las personas que dejan esa función está Gloria Quiceno Acevedo, quien se desempeñaba como jefa negociadora del Gobierno.

El segundo proceso que queda formalmente cerrado es la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB. La Resolución 346 de 2026 ordena terminar las conversaciones con esta organización, bajo el argumento de que se perdió la voluntad de paz y que ya no existían elementos suficientes para seguir acreditando una intención de reincorporación a la vida civil.

Entre los nombres incluidos en la resolución están José Vicente Lesmes, Geovanny Andrés Rojas, Luis Andrés Figueroa Marín, Allende Perilla Sandoval, José Darley Malagón Jiménez, Henry Quiñones Angulo, Diego Fernando Guerrero Segura, María Lizeth Moreno Cantillo, Edilson Barreto Romero, Jorge Alejandro Avendaño Suárez, Pablo Edis Ortiz Cortés y Raúl Eduardo Rodríguez Arévalo, entre otros. Entre ellos se encuentra Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’.