Trilliza que sobrevivió al terremoto en Cali recibió un apartamento del gobierno: arrancó la reconstrucción

En las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella materializó las primeras ayudas para los damnificados del terremoto que sacudió varias regiones del país.

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En Manizales y Valle del Cauca el mandatario anunció la entrega de cuatro apartamentos completamente amoblados, en alianza con la constructora Marval.

Entre los beneficiarios está Ana María Saavedra, la única trilliza sobreviviente de su familia tras la tragedia.

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Gobierno y constructora Marval entregan apartamentos amoblados

Durante su visita a Pereira y Cali, el mandatario confirmó el paquete de medidas que entrará en vigor a partir del 31 de agosto.

Las familias afectadas comenzarán a recibir un subsidio mensual de $1.050.000 durante tres meses, con posibilidad de prórroga según la evolución de las necesidades.

Esta ayuda directa busca garantizar condiciones mínimas mientras se adelantan las reconstrucciones definitivas.

La entrega de las viviendas se realizó en un emotivo acto donde, además de Ana María Saavedra, una niña que se acercó al presidente y le pidió una casa para su mamá, también resultó beneficiada con las ayudas habitacionales.

Estos cuatro apartamentos representan una alianza público-privada que el gobierno espera replicar con otros sectores empresariales para acelerar la atención a los damnificados.

Otras ayudas para los afectados por el terremoto

El sector educativo también avanza en su recuperación. Aproximadamente 8.000 estudiantes retomarán sus clases en sedes alternas mientras se evalúan los daños estructurales de sus instituciones originales.

Esta medida garantiza la continuidad académica de los menores afectados por el sismo.

Entre las iniciativas complementarias, el gobierno estableció un banco de materiales de construcción para facilitar el acceso a insumos necesarios en las reparaciones y reconstrucciones.

El sector textil, por su parte, contribuyó con la donación de 13.000 unidades de prendas nuevas para las familias que perdieron sus pertenencias.

Camacol anunció una contribución significativa al entregar casi $21.000 millones en bonos solidarios destinados específicamente a soluciones de vivienda para los afectados. Esta cifra representa uno de los aportes privados más importantes registrados hasta el momento.

Las medidas anunciadas por el presidente De la Espriella en su recorrido por la zona afectada buscan atender tanto las necesidades inmediatas de los damnificados como establecer un marco de reconstrucción a mediano plazo.