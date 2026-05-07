Millonarios venció 4-2 a Boston River con noche brillante de Contreras: vea los goles

Millonarios consiguió una victoria clave en Uruguay tras vencer 4-2 a Boston River por la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos remontó en dos oportunidades y se quedó con tres puntos fundamentales en un partido que se resolvió en los minutos finales.

El conjunto embajador llegó a siete puntos en el grupo y mantiene opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo continental. Ahora deberá enfrentar al líder São Paulo FC en Brasil el próximo martes 19 de mayo.

¿Cómo fue la victoria de Millonarios contra Boston River?

El encuentro comenzó complicado para el cuadro bogotano. Boston River abrió el marcador al minuto 18 gracias a Marcelo Hornos, quien aprovechó un descuido defensivo y venció al arquero Novoa.

En el segundo tiempo, Millonarios reaccionó rápidamente y encontró el empate al minuto 49 con un penal convertido por Rodrigo Contreras. Sin embargo, el equipo uruguayo volvió a adelantarse en el marcador al 76’ con un remate de Yair González tras un rebote dentro del área.

Cuando parecía que el conjunto colombiano se quedaba sin opciones, Leonardo Castro marcó desde el punto penal al minuto 80 para poner nuevamente la igualdad.

La remontada llegó al 84’, cuando Rodrigo Contreras apareció dentro del área tras una jugada luchada y marcó el 3-2 definitivo para sellar una victoria agónica en territorio uruguayo.

En el minuto 95, llegó la pincelada final con gol de Beckam David para poner el partido 4-2 a favor del 'embajador'.

¿Cómo quedó Millonarios en la Copa Sudamericana?

Con este triunfo, Millonarios FC alcanzó siete puntos y sigue en la pelea por la clasificación en la Copa Sudamericana 2026.

El próximo reto del equipo de Fabián Bustos será ante São Paulo FC, líder del grupo con 8 unidades parcialmente, en un compromiso programado para el martes 19 de mayo en Brasil.

La victoria también representa un impulso anímico para Millonarios, que mostró capacidad de reacción en condición de visitante y logró remontar en dos ocasiones fuera de casa.

El cuadro embajador dependerá de sus próximos resultados para mantener vivo el objetivo internacional en el certamen organizado por Conmebol.