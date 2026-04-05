¿Qué cargos podría enfrentar la conductora del Monster Truck que atropelló y mató a tres personas en Popayán?

En las últimas horas, un fiscal de la seccional de Cauca inició formalmente la investigación por la tragedia ocurrida durante un espectáculo de Monster Truck en Popayán, que cobró la vida de tres personas y dejó más de 20 heridos.

La Fiscalía comenzó la etapa probatoria para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del siniestro y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El fiscal a cargo comenzó la recolección de todos los elementos materiales probatorios, videos, testimonios, declaraciones de las personas que asistieron y de los familiares de las víctimas mortales.

A lo que se enfrentaría la conductora de la tragedia en Monster Truck

La investigación busca establecer qué tipo de conductas punibles podrían ser imputadas a la conductora del vehículo Monster Truck involucrado en el incidente.

Las autoridades se centran en recopilar evidencia física y testimonial de los asistentes al evento, así como las declaraciones de los familiares de las tres víctimas mortales. Este material probatorio será fundamental para que la Fiscalía determine las circunstancias exactas que llevaron al trágico espectáculo público.

Además de la responsabilidad directa de la conductora, la Fiscalía conformó un comité especial para analizar todas las variables jurídicas del caso. Este equipo evaluará si existen otras responsabilidades que podrían involucrar a entes territoriales y demás participantes u organizadores del evento.

¿Hubo fallas en la logística del Monster Truck?

Esta línea de investigación busca determinar si hubo fallas en los permisos, medidas de seguridad o supervisión del espectáculo.

El incidente, que ha generado consternación en Popayán y el resto del país, mantiene en vilo a las autoridades mientras avanzan las pesquisas.

Las más de 20 personas heridas permanecen bajo atención médica, mientras los investigadores trabajan para reconstruir con precisión los hechos.

La Fiscalía continuará su labor investigativa en los próximos días, recopilando toda la evidencia necesaria para presentar los cargos correspondientes.