Video: Tres personas muertas y 38 heridas deja grave accidente en evento de Monster Truck en Popayán

Este domingo 3 de mayo se registró un grave accidente durante un evento de Monster Truck que se realizaba en un parqueadero del sector de Boulevar Rose de Popayán, departamento de Cauca.

Durante el show, la conductora de uno de los vehículos participantes perdió el control y embistió a decenas de personas que estaban en el lugar. Según información preliminar, el accidente deja hasta el momento tres personas muertas y al menos 38 heridas.

"Estamos atendiendo una emergencia derivada de un evento masivo en el sector de Boulevar Rose. Desafortunadamente en un evento de vehículos y acrobacias, al parecer, un vehículo pierde el control y se colisiona con un lugar donde había varios civiles", aseguró Francisco Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán.

Los heridos fueron trasladados a la Unidad de Salud Sanitas, Hospital San José, Clínica San Rafael, Clínica La Estancia y Hospital Susana López de Valencia.

La Secretaría de Salud de la ciudad indicó que una de las víctimas es un menor de edad que perdió la vida en el lugar y las otras dos murieron en el hospital.

“Queremos decirles desde la secretaria de salud que en el momento tenemos reporte de la red hospitalaria de 38 pacientes (…) Nos informan que ya hay una persona fallecida en el hospital. Una persona que falleció en el evento, un menor de edad”, señaló Andrés Mosquera, secretario de Salud de Popayán.

En video quedó registrado el momento del accidente en evento de Monster Truck en Popayán

En video quedó registrado el momento de la emergencia y los momentos de pánico que se vivieron en el lugar.

Los organismos de socorro hicieron presencia en el lugar para atender el hecho. La zona permanece acordonada mientras las autoridades adelantan la investigación correspondiente.

"Por la parte de los organismos de socorro, estamos la Defensa Civil, la Cruz Roja el equipo de emergencias, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Popayán, así mismo en las labores de investigación judicial ya se encuentran al frente las entidades competentes haciendo los actos urgentes", puntualizó el comandante Arboleda.

Alcalde de Popayán solicitó una investigación exhaustiva

A través de un comunicado la Alcaldía de Popayán lamentó el trágico accidente en el evento de Monster Truck. Aseguro que se ha dispuesto toda la capacidad institucional para atender la emergencia y anunció una investigación de los hechos.

"El señor alcalde ha dado instrucciones precisas para que se adelante una investigación exhaustiva que permita esclarecer las causas de este lamentable hecho. Estos sucesos, que nunca debieron ocurrir, serán investigados con total responsabilidad, rigor y transparencia".

Finalmente, la administración local expresó su solidaridad a las familias de las víctimas y heridos.