Condenado por corrupción Emilio Tapia apareció en el Festival Vallenato y fue visto con congresistas

La aparición del empresario Emilio Tapia en el Festival Vallenato, en Valledupar, generó polémica.

Tapia, quien fue procesado por el carrusel de la contratación en Bogotá y por el caso Centros Poblados, fue visto en uno de los eventos del festival compartiendo con congresistas y otros asistentes.

El hecho ocurre apenas una semana después de que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtiera sobre la posible participación indirecta de estructuras vinculadas a Tapia en procesos de licitación pública.

Emilio Tapia apareció en el Festival Vallenato y fue visto con congresistas

De acuerdo con lo conocido, el empresario asistió a actividades del Festival Vallenato y sostuvo conversaciones con figuras del ámbito político presentes en el evento.

Su presencia llamó la atención no solo por su historial judicial, sino por el momento en el que se da, en medio de advertencias oficiales sobre eventuales vínculos con procesos de contratación estatal.

Reacciones a la asistencia de Emilito Tapia en el Festival Vallenatos

Las reacciones no se hicieron esperar. El candidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó lo ocurrido.

Emilio Tapia, libre y campante sin ningún tipo de sanción social, roban, devuelve migajas y sigue robando impunes.

Por su parte, la periodista Vicky Dávila también se pronunció.