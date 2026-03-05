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Se suman nuevos personajes al choque entre Quintero y Carrillo por supuesta corrupción en el Fomag

A la confrontación entre Carlos Carrillo y Daniel Quintero se unieron más voces del gobierno, ¿de quiénes se trata?

Noticias RCN

mayo 03 de 2026
03:32 p. m.
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Lo que comenzó como un cruce de señalamientos entre funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, escaló a una confrontación pública más amplia dentro del petrismo.

La red social X volvió a convertirse en el escenario de esta disputa, en la que inicialmente chocaron Carlos Carrillo y Daniel Quintero, pero que ahora involucra a otros funcionarios y figuras del mismo sector político.

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El detonante fue una instrucción del presidente relacionada con la revelación de nombres presuntamente vinculados a hechos de corrupción en el Fomag, lo que desató cuestionamientos y respuestas cruzadas.

El choque entre Daniel Quintero y Carlos Carrillo

El primer golpe lo dio Carlos Carrillo, quien lanzó duros señalamientos contra Daniel Quintero a través de redes sociales, cuestionando su papel frente a la orden del presidente.

Presidente Petro, ya hace meses en el Fomga hay un equipo capaz y honesto nombrado por usted. Ese equipo está haciendo denuncias y luchando una guerra contra la corrupción. Quintero llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos. Nadie en el país va a creer que quien tuvo cuotas en la UNGRD de Olmedo López es una Dalida anticorrupción. Rodee a los suyos, no a los oportunistas.

Aunque Quintero no respondió directamente, la polémica tomó otro rumbo cuando intervino otro personaje.

¿Quiénes son los nuevos personajes en la disputa entre Quintero y Carrillo?

Uno de ellos es Andrés Hernández Ramírez, quien le pidió a Carrillo que manejara sus inconformidades de forma interna, recordándole la Directiva Presidencial Número 3 de 2026.

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Doctor Carlos Carrillo, lastimosamente debo recordarle la Directiva Presidencial Número 3 de 2026. Le pido por favor que sus comunicaciones y declaraciones sean manejadas de forma interna y no generando algún tipo de controversia sobre las decisiones del señor presidente. Existen canales de comunicación directa para que usted pueda hacer llegar sus inconformidades sin hacer caso omiso a la referida directiva. Gracias.

La respuesta de Carrillo fue inmediata y también pública, cuestionando el llamado de atención.

¿Y cree que no se lo he dicho? Usted también tiene mi número si quiere una comunicación interna. Tolerar a Quintero en el gobierno es una pésima idea. Es tirar a la basura el trabajo que muchos hacemos por distanciar al gobierno de la corrupción.

Lejos de apagarse, la controversia siguió creciendo con la intervención de María Antonia Pardo, quien lanzó duros cuestionamientos contra Carrillo.

Sumercé no se cansa de faltarle el respeto al presidente Petro, Carrillo? ¿De tratarlo de idiota? ¿Cuál es su idea? ¿Dejar al presidente como el amigo de corruptos mientras usted se esfuerza en abrirle los ojos y ser el adalid de lucha solo contra los malos? Increíble todo lo que se puede hacer para pavimentar el camino a la alcaldía de Bogotá.

Carrillo no respondió directamente a estas acusaciones, pero sí reaccionó recordando antiguos trinos de Pardo en los que respaldaba al entonces alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y criticaba a sus detractores.

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