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Albergues de animales en Pereira están desbordados tras el terremoto del pasado 10 de agosto

La llegada masiva de animales está superando la capacidad de estos refugios en la ciudad. Autoridades insisten en la adopción.

Foto: AFP
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Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
04:15 p. m.
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Colombia sigue en proceso de reconstrucción y reparación a las víctimas del fuerte terremoto que sacudió al país, el pasado 10 de agosto, que acabó con más de 300 vidas y dejó a miles de damnificados.

En medio de las labores por reconstruir hogares, las mascotas también fueron otras de las víctimas silenciosas de la tragedia al quedar atrapadas, desamparadas y huérfanas.

La situación ha llamado especialmente la atención en ciudades como Pereira, una de las zonas más impactadas por el fuerte movimiento, en donde hoy decenas de albergues enfrentan una compleja situación ante la masiva llegada de mascotas que quedaron sin hogar o desorientadas desde hace 3 meses.

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¿Qué está pasando con las mascotas en Pereira?

La problemática fue expuesta durante uno de los más recientes programas de La FM en donde se dio a conocer que la sobrepoblación de mascotas en muchos de estos establecimientos está superando su propia capacidad y ha generado riesgos para el bienestar de los animales.

Dichos albergues se encuentran alojando hasta 3 o 4 veces su capacidad habitual ante la llegada de nuevas mascotas afectadas por el sismo. La falta de infraestructura se ha convertido en una de las principales problemáticas ya que estas están limitando las condiciones adecuadas para albergar y atender a los animales afectados.

Según el concejal Héctor Hernández, más conocido en Pereira como “el man de los perros”, estos refugios están presentando hacinamiento y en muchos de los casos los animales no se encuentran bien.

“Nuestro llamado es a esterilizar y a adoptar. Esa es la verdadera solución a la problemática sobre la sobrepoblación animal”, aseguró el concejal.

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Albergues duplican esfuerzos para recibir animales en Pereira

Según el informe, algunos refugios están recibiendo hasta 40 perros y gatos en espacios que se encuentran diseñados para apenas 10 de estos animales. Por otra parte, hay otros albergues que tienen bajo su cuidado entre 150 y 200 animales.

Dentro de las principales recomendaciones que se han hecho, en medio de la emergencia, resalta la importancia de adoptar aquellos animales que desde hace tres meses quedaron sin hogar.

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