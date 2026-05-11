Tres sujetos arrastraron a un cerdo de las patas desde una motocicleta en La Guajira

Un aberrante caso de presunto maltrato animal ha generado profundo rechazo entre la comunidad del municipio de Maicao, en La Guajira, en donde tres sujetos fueron grabados mientras arrastraban a un cerdo de las patas en una motocicleta en movimiento.

Pese a que se desconoce si el animal se encontraba con vida o no en el clip, las autoridades se encuentran ofreciendo una recompensa para dar con los protagonistas del indignante clip.

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¿Qué pasó con el cerdo arrastrado en Maicao, La Guajira?

El video, publicado en redes sociales por la senadora animalista Andrea Padilla, permiten observar los instantes en los que tres hombres, que se transportaban en la misma motocicleta, decidieron arrastrar por el pavimento a un cerdo.

La Alcaldía Municipal de Maicao rechazó el hecho y ofreció una recompensa de un millón de pesos a quienes suministren información que permita identificar y dar con el paradero de los tres jóvenes señalados. Así mismo hicieron un llamado para proteger y cuidar a los animales.

Por su parte, la senadora Padilla aseguró que el grupo de abogados Alegato Juristas se encuentran atentos a obtener mayor información sobre los responsables y adelantar las denuncias correspondientes del caso.

El hecho ha generado el rechazo por parte de diferentes proteccionistas, quienes exigieron a las autoridades celeridad para dar con los sujetos y que dicho acto tenga consecuencias.

“Hasta dónde llega la degradación humana en ciertos sujetos que como en este caso se divierten al llevar en motocicleta a un cerdito arrastrado por las patas. Estas cosas tienen que tener rechazo nacional y dejar precedentes para que otros infelices no se atrevan ni a pensar en hacerlo”, aseguró el rescatista Andrés Preciado.

Ley contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses.

Además, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.