"No me siento culpable": Jorge Jesús rompió el silencio tras el retiro de Cristiano

El seleccionador de Portugal respondió este viernes 6 de noviembre a la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar el equipo nacional. Jorge Jesús aseguró que esperaba convocarlo nuevamente y rechazó tener responsabilidad en la salida del delantero, después de las diferencias que protagonizaron en septiembre.

La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa abrió un nuevo capítulo en la polémica que mantenía con su entrenador. Un día después del anuncio del delantero, Jorge Jesús se pronunció públicamente y dejó clara su posición: no se arrepiente de las decisiones que tomó y considera que actuó pensando en el equipo.

"No me siento culpable de nada", afirmó el técnico durante una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa. También sostuvo que, si pudiera regresar el tiempo, no cambiaría su actuación.

Sin embargo, una de sus declaraciones llamó especialmente la atención: el entrenador todavía contemplaba el regreso del atacante de 41 años y tenía previsto conversar con él antes de una nueva convocatoria.

Claro que pensaba que volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder, explicó.

¿Qué dijo Jorge Jesus sobre la decisión de Cristiano Ronaldo?

El seleccionador reconoció que no esperaba el anuncio y que desconocía los planes del futbolista.

Según explicó, se enteró de su retiro al mismo tiempo que el resto del público.

No sé responder al porqué de su decisión. Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada, manifestó.

Jesús también negó que exista resentimiento entre ambos. Recordó la relación que construyeron cuando coincidieron en Al Nassr y destacó la amistad que surgió durante ese periodo.

¿Por qué se distanciaron Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo?

Las diferencias se hicieron evidentes durante la concentración de Portugal en septiembre. El 27 de ese mes, en el partido contra Noruega disputado en Oslo, Cristiano calentó durante aproximadamente media hora, pero no ingresó al campo.

Tres días después, el delantero abandonó la concentración sin previo aviso. El episodio derivó en una sanción de 30 días y una multa de 255 euros. Cuando el castigo terminó, el jugador tenía nuevamente la posibilidad de ser convocado.

No obstante, el 5 de noviembre publicó un video en sus redes sociales para anunciar el final de su trayectoria con la selección, después de 23 años representando a Portugal.

La salida del máximo referente del fútbol portugués marca el cierre de una etapa. Mientras Cristiano se despide del equipo nacional, Jorge Jesús deberá reorganizar el grupo para sus próximos compromisos y definir quién asumirá el liderazgo que deja el histórico capitán.