Atacan con explosivos la estación de Policía de Ataco, Tolima

Un ataque con explosivos alteró la tranquilidad del municipio de Ataco, en el sur del Tolima, luego de que dos artefactos fueran lanzados desde drones y cayeran a pocos metros de la estación de Policía. El hecho se habría registrado en medio de un operativo adelantado por las autoridades contra la minería ilegal en esta zona del departamento.

Nuevo ataque con drones en Tolima

La situación generó momentos de tensión entre los uniformados y el personal administrativo que se encontraba en las instalaciones policiales. Sin embargo, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades departamentales, no se presentaron personas lesionadas como consecuencia del ataque.

El secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, confirmó que los explosivos cayeron aproximadamente a cinco metros de la estación, pero ninguno de los funcionarios resultó afectado.

“Todos estamos bien, los policías y los administrativos, los explosivos cayeron a 5 metros de la estación de Policía”, manifestó el funcionario al referirse a lo ocurrido.

El ataque habría tenido lugar mientras se desarrollaban acciones institucionales para combatir las actividades de extracción ilegal de minerales, una problemática que representa un desafío para las autoridades en diferentes sectores del territorio tolimense.

Por ahora, las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la acción violenta, identificar el tipo de explosivos utilizados y determinar las circunstancias en las que se produjo el atentado.

Aunque no hubo víctimas, el hecho generó preocupación por la cercanía de las detonaciones con una instalación policial y el riesgo que representó para quienes permanecían en el lugar.