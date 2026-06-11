¡Atención! Cierres víales programados en Bogotá el domingo 8 de noviembre por Carrera por la Policía

El próximo domingo 8 de noviembre se llevará a cabo la duodécima versión de la Carrera por la Policía y la Secretaría Distrital de Movilidad informó algunos cierres viales y desvíos para la realización de la carrera.

La Plaza de los Héroes Caídos será el punto de inicio y llegada de la carrera, que pasará por diferentes vías principales de la ciudad, por lo que se han programado cierres totales y parciales.

Estos serán los principales cierres viales en Bogotá por la Carrera por la Policía

La Secretaría de Movilidad autorizó los siguientes cierres totales en algunas de las vías por las que pasará la Carrera por la Policía:

Carrera 57 entre la Av. Calle 26 y la Calle 44, desde las 8 de la mañana del 7 de noviembre hasta las 6 de la tarde del 8 de noviembre.

Calle 44 entre Av. Carrera 50 y Av. Carrera 60, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía del 8 de noviembre.

Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 26 y la Calle 44, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía del 8 de noviembre.

Av. Carrera 24 entre la Av. Calle 53 y la Av. Calle 45, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana del 8 de noviembre.

Carrera 19 entre la Diag. 35 Bis y la Calle 32, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana del 8 de noviembre.

Carrera 28 entre Av. Calle 53 y Calle 53 B Bis, desde las 6 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana del 8 de noviembre.

Calle 53B Bis entre Av. Carrera 30 y Carrera 28, desde las 6 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana del 8 de noviembre.

Diagonal 61C entre Av. Carrera 30 y Transversal 28, desde las 6 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana del 8 de noviembre.

Además, las vías alternas que estarán habilitadas serán:

Av. NQS (sentido sur-norte)

Av. Circunvalar (sentidos norte-sur y sur-norte)

Av. Carrera 68 (sentido norte-sur)

Av. Boyacá (sentidos norte-sur y sur-norte)

Av. Calle 63 (sentidos oriente–occidente y occidente-oriente)

En la página oficial de la Secretaría de Movilidad se podrán revisar todos los desvíos autorizados durante la realización de la carrera.

Recomendaciones de la Secretaría de Movilidad

Con el fin de evitar inconvenientes en temas de movilidad, la secretaría invita a los asistentes al evento a asistir en transporte público; además, recomiendan revisar constantemente los canales oficiales de la entidad para programar los viajes por los sectores que presentarán alteraciones y atender las señalizaciones de tránsito para la correcta realización del evento.