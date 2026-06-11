VIDEO | Incautan más de 21 kilos de marihuana ocultos en latas de proteína en El Dorado

Más de 50 kilos de marihuana que pretendían ser enviados a Tunja y Villavicencio fueron incautados por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto en dos operativos realizados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Los hallazgos se produjeron durante controles de inspección a encomiendas y envíos nacionales, como parte de la estrategia contra el tráfico de estupefacientes.

Según informó la Policía, el primer procedimiento se llevó a cabo en las bodegas de carga nacional, donde los agentes detectaron irregularidades en dos cajas tras una revisión con escáner.

Al verificar el contenido, encontraron 30 latas de proteína que ocultaban una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

Marihuana camuflada en latas de proteína

De acuerdo con las autoridades, el cargamento tenía un peso superior a los 21 kilos y había sido enviado desde Cali con destino a Tunja, en Boyacá. La droga estaba distribuida dentro de las latas para evitar ser detectada durante los controles de seguridad.

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La inspección permitió descubrir la modalidad utilizada para transportar el estupefaciente, evitando que llegara a su destino y fuera distribuido en esa región del país.

Hallan otros 29 kilos ocultos en un compresor de aire

En una segunda acción adelantada por la Policía en el aeropuerto, fueron encontrados más de 29 kilos de marihuana escondidos dentro de un compresor de aire enviado como encomienda. Las autoridades señalaron que este cargamento tenía como destino final la ciudad de Villavicencio.

La institución destacó que, en lo corrido de 2026, se han incautado más de siete toneladas de marihuana en Bogotá, resultado de los operativos de control y vigilancia desplegados en diferentes puntos de la capital.

Con estos resultados, la Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que continuará fortaleciendo los controles tecnológicos y operativos en la terminal aérea para impedir el transporte y distribución de sustancias ilícitas hacia distintas regiones del país.