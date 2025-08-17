CANAL RCN
Colombia

Uno de los más sanguinarios sicarios del Tren de Aragua en Chile cayó en Santander

A través de un trabajo en conjunto con la Interpol se pudo establecer la ubicación del criminal en Colombia.

Foto: Policía Nacional / PDI Chile

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
08:06 a. m.
En las últimas horas, la Policía Nacional confirmó la captura en Barrancabermeja, Santander, de uno de los sicarios del Tren de Aragua más buscados en Chile, señalado de múltiples homicidios.

En un operativo de seguimiento en coordinación con la Interpol, la PDI de Chile y la Policía Nacional de Colombia, se logró la identificación, ubicación y captura del hombre de nacionalidad venezolano que se desempeñaría como uno de los principales sicarios de esta estructural criminal en Chile.

Uno de los últimos homicidios que se le acusan es el de un prestamista ilegal que fue asesinado el pasado mes de junio en la región de Nuñoa.

¿Quién es el sicario del Tren de Aragua en Chile que cayó en Colombia?

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, se trata de un hombre de nacionalidad venezolana, de estatura media alta (1,74 m), piel morena, cabello oscuro tinturado, identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández.

Además de las características físicas del sicario, un tatuaje del rostro del Dios mitológico Zeus en el dorso de su mano derecha fue clave para confirmar que se trataba de uno de los más buscados en Chile.

Las autoridades investigan cómo fue su ingreso al país y desde cuándo se había establecido en Barrancabermeja, Santander.

Los sanguinarios crímenes de Alberto Carlos Mejía Hernández en Chile

A través de una circular roja de Interpol, contra el delincuente venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, las autoridades pudieron ubicarlo en Santander, Colombia.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que ingresó al país.

El informe oficial de la Policía lo señala de varios homicidios:

El prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa.

“El retenido, requerido por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la Fiscalía de Colombia para continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición”, confirmó la Policía.

