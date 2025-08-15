“Va a tocar por las malas”: chats y videos muestran cómo amenaza el Tren de Aragua en Bogotá

Nueve personas fueron capturadas en las últimas horas en Bogotá. Por un lado, las autoridades le llevaban siguiendo el rastro a Los Lobos desde hace un año.

Esta banda, según se conoció, era un brazo del Tren de Aragua. A través de interceptaciones, videos y agentes encubiertos, se pudo conocer cómo operaba la subestructura.

Cuatro extorsionistas capturados

Los Lobos se ubicaban en el parque de Los Hippies, localidad de Chapinero. Al ser un sitio tan frecuentado, los hoy capturados se dedicaron a ofrecer marihuana, tussi y cocaína. Cinco personas fueron capturadas.

El segundo operativo constó en la captura de cuatro integrantes del Tren de Aragua que delinquían en Bosa y Kennedy. Las autoridades revelaron cómo eran las amenazas que les hacían a los comerciantes, quienes cada día vivían azotados por la extorsión.

Estas personas, tres venezolanas y una colombiana, deberán responder ante las autoridades por el delito de extorsión agravada. Un juez de control de garantías decidió enviarlos a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Amenazas con chats y videos

La Policía dio a conocer las conversaciones amenazantes que entablaban estas personas. “Usted me dirá entonces si va a tocar por las malas, usted vio ya que ahí le dejé un regalito ayer”, estos eran algunos de los mensajes.

En otro video, se vio a uno de los delincuentes llegando en bicicleta a lo que sería el local del comerciante, dejándole lo que llamó como ‘regalito’. Las investigaciones arrojaron que estas personas les cobraban hasta 10 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

Durante este año, según lo expuesto por la Secretaría de Seguridad, 47 integrantes del Tren de Aragua han sido capturados en la capital. Además, las autoridades hicieron un llamado a comunicarse por las líneas 165 o 123 en caso de ser víctima o conocer casos de extorsiones.