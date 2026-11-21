El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, recibió la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano, en el grado de Gran Collar Extraordinario, una distinción otorgada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en reconocimiento a su liderazgo y contribución al desarrollo de este deporte en la región.

Alejandro Char recibió reconocimiento de la CONMEBOL

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, quien destacó el papel del mandatario barranquillero en el impulso de proyectos deportivos y en la consolidación de Barranquilla como escenario de grandes eventos del fútbol internacional.

Durante el acto, Domínguez recordó que un año atrás Char presentó ante el Consejo de la Confederación la candidatura de la ciudad para albergar la final de la Copa Sudamericana. En ese momento, aseguró, encontró a un dirigente comprometido con dejar un legado para Barranquilla.

El presidente de la CONMEBOL también resaltó la capacidad de liderazgo del alcalde y su apuesta por sacar adelante proyectos que, según sus palabras, parecían difíciles de alcanzar.

Alejandro Char destacó a los trabajadores del Supermetro

Al recibir la condecoración, el alcalde expresó su agradecimiento a la CONMEBOL y aseguró que este reconocimiento también pertenece a las personas que participaron en la renovación del estadio Metropolitano, ahora conocido como Supermetro.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el trabajo de más de 1.500 personas que participaron en las obras durante 56 semanas, con jornadas de día y noche para transformar el escenario deportivo.

Char también agradeció a Alejandro Domínguez y a los integrantes del organismo sudamericano por confiar en Barranquilla y respaldar el proyecto de la ciudad.