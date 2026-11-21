La Fiscalía General de la Nación dio a conocer nuevos detalles de las investigaciones contra Marlon Gómez Hudgson, conocido como alias Marlito, señalado de participar en varios casos de extorsión y amenazas contra comerciantes y ciudadanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Revelan detalles de cómo operaba alias Marlito en San Andrés

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De acuerdo con el ente investigador, el hombre sería uno de los principales articuladores de las intimidaciones y exigencias económicas realizadas a personas que desarrollaban actividades comerciales en el archipiélago. Los hechos estarían relacionados con el grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en octubre de 2024, cuando presuntamente exigió 3.000 millones de pesos a un contratista de la Gobernación de San Andrés, encargado de prestar servicios de seguridad y aseo. Según la investigación, las amenazas buscaban obligarlo a entregar el dinero para permitirle continuar con sus actividades laborales.

La Fiscalía también documentó otros tres casos ocurridos entre febrero y octubre de 2026. En estas situaciones, alias Marlito y otros presuntos integrantes de la organización habrían exigido pagos a comerciantes a cambio de no atentar contra sus negocios, viviendas o familiares.

Uno de los hechos más graves se registró durante la madrugada del 20 de febrero de 2026, cuando una carnicería fue incendiada después de que su propietario se negara a entregar el dinero solicitado por los presuntos extorsionistas.

Los cargos que enfrenta alias Marlito

Por estos hechos, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión en grado de tentativa, ambas conductas agravadas.

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El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación busca esclarecer los cuatro episodios delictivos y establecer las responsabilidades correspondientes en las amenazas y exigencias económicas denunciadas en el archipiélago.