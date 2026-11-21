Por la décima jornada de la Bundesliga, en Alemania, Bayern Múnich empató en condición de local frente a Colonia y no pudo alcanzar la primera posición, que ocupa Borussia Dortmund; el juego finalizaría 1-1 con goles de Brown y Moore.

Sin embargo, el empate jugando como local no fue la noticia más preocupante para los directivos e hinchas del club 'Bávaro'; dos de sus máximas figuras debieron salir sustituidas antes de los 90 minutos por lesión: el goleador y ganador del Balón de Oro, Harry Kane, y el atacante Michael Olise no pudieron terminar el compromiso.

Harry Kane y Michael Olise salieron lesionados en Bayern Múnich

A los 20 minutos del primer tiempo, el inglés Harry Kane fue sustituido por Tom Bischof cuando el club de Múnich perdía por la mínima diferencia; posteriormente, al primer minuto del segundo tiempo, Michael Olise tuvo que abandonar el terreno de juego para dar ingreso a Tim Binder.

Las malas noticias llegaron horas después cuando se supo el parte médico oficial por parte del Bayern Múnich: Harry Kane sufrió una rotura de ligamento sindesmal del tobillo izquierdo y no podrá hacer parte del plantel por los próximos meses, informó el club.

Por su parte, Michael Olise fue diagnosticado con una contusión en la parte delantera del pie y recibirá tratamiento en los próximos días; su retorno sería más rápido que el del goleador Kane.

Próximos partidos del Bayern Múnich

Por la Champions League, Bayern Múnich visitará a Lille el próximo miércoles 25 de noviembre; el sábado 28 se enfrentará a Hamburgo en condición de visitante por la Bundesliga y el martes 1 de diciembre, por la Copa de Alemania, recibirá en su estadio a Hertha Berlín.

La buena noticia para los dirigidos por Vincent Kompany es que el colombiano Luis Díaz podría estar disponible para estos próximos partidos tras haber superado su lesión, por lo que el colombiano será una pieza fundamental para suplir las bajas de Kane y Olise.