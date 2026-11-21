Una ilustradora intervino en vivo un vehículo durante el Salón del Automóvil, en una propuesta que busca destacar el trabajo de emprendedores, comerciantes y empresas que impulsan la economía colombiana.

La iniciativa transformará el modelo Partner Peugeot en una pieza artística inspirada en los oficios y las historias de quienes utilizan este tipo de vehículos como aliados de sus actividades productivas.

La intervención estará a cargo de Juliana Betancur, artista conocida como ‘Contó la princesa’, quien realizó la ilustración directamente sobre la carrocería del vehículo, utilizando pinturas y marcadores acrílicos.

El proceso se desarrolló a mano y en vivo, permitiendo que los visitantes del evento conozcan cómo se construye la propuesta visual.

Una ilustración inspirada en los oficios que construyen país

El concepto artístico tiene como protagonista un trazo continuo que recorrerá el Partner y conectará las historias de quienes están detrás de distintos emprendimientos y actividades económicas.

Las figuras representadas evocarán territorios y paisajes colombianos, unidos por el trabajo y la actividad productiva.

La composición también incorpora cintas con las banderas de Francia y Colombia, como símbolo del vínculo entre el origen de la marca automotriz y su presencia en el mercado nacional.

Para la ilustradora, esta intervención representa una oportunidad de plasmar en su trabajo el papel que desempeñan los vehículos utilitarios en la vida de quienes dependen de ellos para desarrollar sus labores.

Me encanta poder intervenir este vehículo, que representa muy bien mi trabajo y el de tantos oficios para los que el Partner es, literalmente, un gran aliado y compañero de trabajo. Es un homenaje a las personas que trabajan a diario, a los oficios que construyen país.

El vehículo como aliado de diferentes sectores económicos

La elección del Partner responde a su presencia en actividades que requieren transporte, distribución y movilidad para el funcionamiento de los negocios.

El modelo acompaña labores de logística, comercio, industria textil, alimentos, construcción, ferretería, servicios técnicos y agroindustria, entre otros sectores.

También está vinculado a actividades de salud, tecnología, telecomunicaciones, diseño, servicios creativos y seguridad, lo que refuerza el propósito de la marca de mostrar la relación entre movilidad y productividad.

Mario Esteban Correa, director de marca de Peugeot Colombia, señaló que la iniciativa pretende reconocer a quienes confían en este vehículo para desarrollar sus proyectos y, al mismo tiempo, acercar la marca a nuevos emprendedores y empresas que necesitan soluciones de movilidad.