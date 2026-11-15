Transformación del Supermetro: Alex Char mostró cómo quedó el estadio talla mundial de Barranquilla

Hace 40 años, se construyó el Estadio Metropolitano de Barranquilla, ahora nace el nuevo Supermetro, una obra que demandó nueve meses y medio de trabajo. Aumentó su capacidad para recibir a 65.000 espectadores y redujo la distancia entre las tribunas y la cancha de 27 a 7 metros.

La inauguración será para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el 21 de noviembre. El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, habló con el alcalde de Barranquilla, Alex Char, sobre esta remodelación.

¿Cuánto costó y en cuánto tiempo se hizo la remodelación?

Superamos los 250.000 millones de pesos, plata de todos los barranquilleros, pero hay un compromiso de país.

¿En cuánto tiempo construyeron el Supermetro?

A hoy van nueve meses y medio. Hay 1.500 personas trabajando todos los días, mañana, tarde y noche. Muchas noches nos fuimos 24/7.

El 'Pibe' Valderrama ya recorrió el Supermetro, ¿qué le dijo?

Estaba feliz que esto se le pueda dar al fútbol, para las nuevas figuras para los nuevos pelados que puedan desarrollarse en este tipo de estadio. Porque un pelado nuestro de divisiones inferiores que pise ese estadio cuando vaya a Europa no va a sentir cambio.

Don Fuad, su papá. ¿Qué le dijo su papá cuando vio el Supermetro?

Muy emocionado porque él en el 86, exactamente hace 40 años, lo inauguró. Le agradecí porque el gran trabajo lo había hecho él hace 40 años y nosotros lo que estábamos era actualizando el Metro.

¿Cuál es el cambio más importante con respecto al Metropolitano anterior?

Creo que es la experiencia de la gente que va a ver el espectáculo. Acercamos mucho la tribuna al espectáculo, al partido o al show musical. Estamos más cerca y creo que esa experiencia no se ha vivido nunca en Colombia y la vas a poder vivir aquí en el Supermetro.

No es simplemente cemento, esto tiene además un elemento emocional y de identidad y de compromiso de región muy poderoso

Sí, porque nuestros equipos de fútbol en Colombia, todos representan a nuestras regiones. Cuando salen un domingo a darle a toda es representando los colores de cada una de las ciudades. Entonces nosotros estamos obligados a hacer estadios de talla mundial para que ellos, que hoy están aquí pero mañana pueden estar en Europa, en Arabia Saudita, en Estados Unidos, sientan el confort que les da a otros estadios en el mundo.

Hay gente que puede decir que esa plata debieron meterla a programas sociales de alto calado. ¿Usted qué respondería?

Uno tiene que invertir en todo. Nosotros tenemos programas en todas las esquinas de Barranquilla, de todo tipo y lo importante es que Barranquilla se siente a gusto con lo que está pasando. Aquí hay empleo para la gente, esta es una industria del entretenimiento que también genera mucha prosperidad y muchos empleos y la gente la tiene clara.

¿La derrama económica por los partidos o eventos que se hagan pagan la construcción o remodelación del estadio?

Los hoteles están llenos, el aeropuerto está lleno, el sector gastronómico, los taxis, los Uber. Esto mueve muchísimo la economía y Barranquilla la tiene clara, la gente la tiene clara y por eso hemos hecho el Malecón, hemos hecho el Ecoparque de Mallorquín, las playas de Puerto Mocho, porque encontramos que ahí hay un nicho donde puede haber mucho empleo para nuestra gente.

La sala de prensa era un espacio que no existía y es muy importante siempre en los estadios. ¿Qué capacidad tiene?

170 periodistas y cuatro espacios o cubículos sonorizados para traducción simultánea. Las cámaras, el sonido, la ambientación. Cada una de las sillas tiene un punto de cargue para que el periodista tenga su computador, su celular y lo cargue. Cumple los estándares.

¿Este estadio va a ser multipropósito? ¿Va a tener la posibilidad de compartir con el deporte, el espectáculo y el entretenimiento?

Aquí, por ejemplo, un artista que te pida un aforo de 75.000, 100.000 tiquetes, lo vas a poder tener en el nuevo Supermetro y sin daño de la grama.

¿Cuál es el primer gran artista que debería venir?

Bueno, soñamos con Shakira. Queremos que sea ella quien pueda inaugurar la parte musical de este estadio.

Para ampliar la capacidad de sillas hundieron el terreno ¿Cómo se da este milagro desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería?

Queríamos mejorar la experiencia y no hay una mejor experiencia que estar cerca. Bajamos la cancha cuatro metros y acercamos lo que era tribuna media.

Es decir, alcalde, ¿lo más cerca que estábamos antes de la cancha era cuántos metros? 27 metros. ¿Y ahora? 7 metros.

Hay un pedazo que no va a tener sillas, sino graderías. ¿Por qué?

Tanto sur, nivel cancha, como norte, nivel cancha. O sea, los dos niveles de arriba son para las barras que no quieren que los molesten, quieren brincar, quieren gozar, quieren moverse.

¿Qué siente cuando está aquí, alcalde?

Orgullo de barranquillero, pero también orgullo de colombiano. Que nosotros podemos mostrarle al mundo escenarios de talla mundial. Por qué no pensar en una final no solo de Copa Libertadores Sudamericana, que ya la tenemos aquí a la vuelta, sino por qué no un mundial o Copa América, como lo hace Estados Unidos, lo hace Arabia, lo hace Europa. Que se sueñe en grande. Estos son espectáculos que derraman mucho beneficio a la gente.

¿La grama se va a proteger cuando venga la música y no el fútbol?

Sí. Es una grama híbrida. Eso quiere decir que tiene un 8% 9% sintético y 92% natural. Es la misma del Bernabéu.

¿Se va a sentir un poquito más de calor porque queda un poco más hundido el estadio?

Está climatizado, los túneles canadienses, que es parte de la obra que estamos haciendo, se encienden y van a lograr bajar la temperatura entre 4 y 6 grados centígrados.

Y no es tan costoso. A veces poner el aire acondicionado es muy costoso, es difícil de mantener y termina siendo un problema su mantenimiento. Esto no porque trabaja solamente con ventiladores. Traemos el aire de afuera y mejora a 4 o 5 grados, que es lo que necesitamos.

Hay graderías retractiles para que los escenarios grandes quepan. Y entonces pones el escenario, de hasta 70 metros de ancho, y no tocas la cancha. En el estadio se pensó en eso también porque estos estadios tienen que, de alguna manera, sostenerse. Tienen que tener ingresos, pagar esta infraestructura que hay que mantenerla. Y no hay nada mejor que tener el estadio activo permanentemente, no solo fútbol, sino también actos musicales.