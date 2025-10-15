Alcalde Alejandro Char reconoció de manera voluntaria a un hijo del que no tuvo idea durante 33 años

En la tarde del martes, 14 de octubre, se conoció la sentencia con la que el Juzgado Primero de Familia de Bogotá indica que Steven Castellanos Ramos es hijo del alcalde de barranquilla, Alejandro Char Chaljub.

En consecuencia, el documento “insta a la Notaría 40 de esta ciudad o la que corresponda, para que proceda de conformidad inscribiendo la presente sentencia, acto que deberá realizar en el correspondiente registro civil de nacimiento”.

Es decir, que Steven, de 33 años, deberá ser “filiado y nombrado como Steven Char Ramos” y en su acta de nacimiento Jorge Eliécer Castellanos dejará aparecer como padre.

Alcalde Char decidió reconocer de manera voluntaria a Steven, pese a no saber de su existencia durante 33 años:

Frente a la decisión del Juzgado Primero de Familia, el mandatario informó: “A través de memorial de fecha 20 de agosto de 2025, solicité reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención. En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”.

El mandatario advirtió que no sabía de la existencia de Steven hasta que el año pasado colocó una demanda de impugnación de paternidad. Entonces, y en conocimiento de las pruebas, decidió junto a su esposa y sus dos hijos incluir en la familia al joven bogotano:

“Es importante destacar que solo después de 33 años tuve conocimiento de la existencia de Steven, quien contaba con reconocimiento paterno de otra persona, y tras cumplir todos los trámites pertinentes ante los requerimientos de ley, procederé de conformidad a lo que ordena dicha autoridad”.

¿Quién es la madre de Steven Char?

De acuerdo con la sentencia, Steven Char es fruto de la relación entre el mandatario y Diana Magali Ramos Saavedra en los primeros años de la década de los 90.

En los antecedentes se indica que “el señor Alejandro Char llevaba a la señora Diana a la Universidad La Gran Colombia y pasado algún tiempo se generó una relación afectiva, dado que ambos comenzaron a compartir en las viviendas de cada uno de ellos, principalmente en el apartamento del señor Char y demás salidas en pareja”.

El contacto se habría perdido cuando, “a finales del año 91, el señor Char tuvo que salir del país y en el primer trimestre del año 1992, el señor Char informó a la madre de la señora Diana que regresaría a Bogotá, manifestando la intención de conversar con ella; sin embargo, la señora Diana ya se encontraba en estado de embarazo. Producto de esa relación el día 17 de junio de 1992 nació en Bogotá el señor Steven Castellano Ramos”.