Así quedaría el estadio Metropolitano de Barranquilla tras su remodelación, según Alejandro Char

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, casa del Junior de Barranquilla y de la Selección Colombia, podría vivir una de las transformaciones más grandes de su historia.

El alcalde Alejandro Char confirmó que el proceso previo a la remodelación ya está llegando a su fin y que en los próximos días se abrirá la licitación pública para dar inicio a las obras.

El mandatario local compartió en su cuenta de X algunos detalles que ilusionan a los barranquilleros y a todos los aficionados al fútbol en el país. La modernización busca no solo embellecer el escenario, sino también adecuarlo a estándares internacionales.

Un estadio de talla mundial

“Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial”, expresó Char en redes sociales, destacando que el Metropolitano quedará “a otro nivel”.

El proyecto contempla un aumento significativo en la capacidad del escenario, lo que permitiría albergar partidos y finales de competiciones internacionales, incluida la Copa Sudamericana 2026, que tendrá como sede a Barranquilla.

Más que una renovación de fachada

El plan de remodelación no se limita a un cambio estético. Según lo señalado por Char, la idea es ofrecer una experiencia más cómoda y moderna para los hinchas, con espacios renovados que brinden mayor seguridad y mejores condiciones para disfrutar de los espectáculos deportivos.

Con estas mejoras, el Metropolitano no solo sería la casa del Junior y de la Selección Colombia, sino también un escenario competitivo a nivel mundial. La expectativa es alta, pues el estadio ha sido testigo de grandes gestas futbolísticas y ahora estaría listo para recibir nuevas páginas de gloria en su historia.

La licitación se abrirá en los próximos días y, de acuerdo con el cronograma, las obras podrían comenzar antes de finalizar el año.