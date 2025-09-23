CANAL RCN
De talla mundial: el nuevo atractivo turístico en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que la ciudad tendrá una nueva atracción turística a nivel de grandes ciudades del mundo.

Barranquilla
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
06:26 p. m.
Barranquilla continúa fortaleciendo su oferta turística y cultural, y esta vez lo hace con un proyecto que promete convertirse en el nuevo ícono de la capital del Atlántico. El alcalde Alejandro Char anunció este martes 23 de septiembre que la ciudad tendrá su propia rueda de la fortuna, bautizada como ‘Luna del Río’, la cual se está construyendo junto al Pabellón de Cristal y será una de las más grandes de Latinoamérica.

Según explicó el mandatario, se trata de una noria importada de Italia, fabricada por una de las compañías más prestigiosas del mundo en este tipo de estructuras. Con 44 cabinas completamente climatizadas, la atracción ofrecerá un recorrido de entre 15 y 20 minutos en el que los visitantes podrán disfrutar de una vista privilegiada del río Magdalena, el Parque Isla Salamanca, el Mar Caribe y la panorámica urbana de Barranquilla.

Un proyecto para impulsar el turismo y el orgullo barranquillero

La administración distrital considera que este proyecto será un motor para el desarrollo económico de la ciudad. “Estamos muy orgullosos de traer a Barranquilla una de las piezas más importantes de entretenimiento que tienen las grandes capitales del mundo. Queremos que barranquilleros y turistas vivan una experiencia inolvidable”, aseguró Char durante el anuncio.

La ‘Luna del Río’ busca convertirse en un espacio de encuentro familiar, cultural y de recreación que refuerce la conexión de la ciudad con su principal recurso natural: el río Magdalena. Además, la iniciativa se enmarca en la estrategia de posicionar a Barranquilla como un destino atractivo para el turismo nacional e internacional.

Un nuevo símbolo para la capital del Atlántico

La imponente rueda de la fortuna no solo será un atractivo visual, sino que también servirá como referente para la identidad de la ciudad, al igual que sucede con íconos como el London Eye en Inglaterra o la Roda Gigante en Río de Janeiro. Su inauguración será un hito para Barranquilla y se espera que dinamice el comercio y la actividad hotelera de la zona.

Con la ‘Luna del Río’, Barranquilla sigue apostando por proyectos de gran impacto que promueven el orgullo local y fortalecen la relación entre la ciudad y el río Magdalena, en un esfuerzo por seguir consolidándose como una de las capitales más innovadoras y atractivas del Caribe colombiano.

