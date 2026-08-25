Autoridades confirmaron la nueva edición de la Feria de Cali 2026: “Sin precedente”

Ya han transcurrido 15 días tras el devastador terremoto, del pasado 10 de agosto, que afectó principalmente a los municipios del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Según el más reciente reporte de la UNGRD, 331 personas perdieron la vida, 4.439 resultaron heridas, 240 siguen desaparecidas y 364 fueron rescatadas.

Pero las afectaciones a la vivienda e infraestructura también se ha convertido en otro foco de especial atención, pues el sector económico de estas ciudades se ha visto golpeado ante la drástica reducción del turismo y otras fuentes de ingresos para estos departamentos.

Alcalde de Cali confirmó la edición del 2026 para la Feria de Cali

Cali enfrenta graves afectaciones por el sismo ya que, según el más reciente balance de la Alcaldía, se reportaron 153 fallecidos, 88 personas rescatadas, 34 personas desaparecidas, 1.6557 lesionados y 148 cuerpos entregados a sus familiares.

Los daños en la infraestructura también han sido considerables ya que fueron 24 edificaciones totalmente colapsadas, 370 edificaciones con daño estructural verificado y 301 con colapso parcial verificado.

Más allá de las cifras, la Alcaldía de Cali ha dado a conocer que comerciantes locales, emprendedores, micro y pequeños empresarios y miles de familias también se han visto afectadas por el sismo, de modo que, actualmente necesitan recuperar sus ingresos y negocios.

Por esto, Alejandro Eder, alcalde de la ciudad, confirmó que para este año se realizará una nueva edición de la Feria de Cali con el objetivo de reactivar la economía de la ciudad ante la crisis que se está viviendo actualmente.

“Quiero que sepan los caleños, los colombianos y el mundo, que este año vamos a organizar una Feria de Cali sin precedente. La feria más espectacular, primero que todo, para reactivar la economía y traer alivio a tantas familias caleñas. Si bien será una feria de alegría, baile y celebrar la cultura caleña, también habrá espacios para conmemorar a los que hoy no están con nosotros y para sanar heridas de dolor que hemos tenido los caleños, afirmó.

Así mismo, Eder invitó a todos los colombianos a hacer parte de la próxima edición de la Feria de Cali 2026 para apoyar a la ciudad en su proceso de reconstrucción y reactivar la economía.

Revisiones visuales en viviendas afectadas en Cali

Una de las nuevas estrategias tras el terremoto, implementadas por la Alcaldía de Cali, corresponde a las nuevas revisiones visuales por medio de stickers de color verde, amarillo y rojo que indican las condiciones de ingreso, ocupación y uso de las viviendas.

Pese a que dichos stickers no son un dictamen estructural ni una orden de demolición, se ha recomendado a la ciudadanía identificar estas señales para prevenir los riesgos.

La señal verde significa que la vivienda ha sido inspeccionada y se permite el ingreso, ante la ausencia de peligros aparentes durante la revisión visual, para que sea ocupado y utilizado.

La señal amarilla significa uso restringido ya que existe daño o peligro localizado. Pese a que esta señal no significa demolición, las personas no pueden ingresar, ocupar ni usar la infraestructura.

La señal roja prohíbe el ingreso a la vivienda al identificarse un riesgo grave para la vida. Solo se puede ingresar con autorización escrita de la autoridad competente. No se puede ocupar ni hacer uso de las instalaciones.