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Dólar cerró al alza este martes 25 de agosto en Colombia

El dólar cerró este martes 25 de agosto en $3.081,34 en Colombia.

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Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
02:47 p. m.
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El dólar cerró este martes 25 de agosto en Colombia por encima de la TRM vigente, en una jornada marcada por la volatilidad y por la presión que mantiene la divisa estadounidense sobre el mercado cambiario.

El precio de la moneda estadounidense llegó a moverse cerca de niveles que no se veían desde 2018, aunque durante la jornada recuperó terreno y terminó por encima del precio de referencia establecido para este martes.

La TRM del dólar para el 25 de agosto quedó en $3.056,51, lo que representó un aumento de $8,39 frente al día anterior.

¿A cuánto cerró el dólar este martes 25 de agosto?

De acuerdo con los datos suministrados para la jornada, el dólar terminó en $3.081,34, unos $24,83 por encima de la TRM vigente.

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La sesión tuvo una marcada diferencia entre sus valores mínimo y máximo. La divisa llegó a tocar los $3.043, un nivel que volvió a llamar la atención del mercado por ubicarse en una zona que no se visitaba desde octubre de 2018.

Durante la jornada también alcanzó los $3.098,75, mientras los operadores siguieron de cerca los movimientos internacionales y las señales provenientes de Estados Unidos.

El comportamiento confirma que, aunque el dólar permanece cerca de la barrera de los $3.000, todavía existe espacio para movimientos bruscos durante las negociaciones.

¿Por qué se está moviendo el dólar en Colombia?

Uno de los factores que mantiene la atención de los inversionistas está relacionado con las decisiones del Gobierno de Estados Unidos sobre los mercados financieros y las nuevas sanciones anunciadas contra Irán.

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A esto se suma la preocupación que generaron los comentarios del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre un aumento en el volumen de las recompras trimestrales de bonos del Tesoro de largo plazo. El mercado interpreta estas decisiones como una posible señal de mayor intervención para contener los costos de financiación.

Mientras tanto, los inversionistas también tienen la mirada puesta en los próximos resultados trimestrales de Nvidia y en nuevos datos de inflación en Estados Unidos, referencias que podrían influir en las expectativas sobre las tasas de interés y, por esa vía, en el comportamiento del dólar.

El petróleo también tuvo una jornada negativa. El Brent y el WTI registraron descensos superiores al 3 % durante la mañana, mientras el mercado evaluaba el impacto de las nuevas medidas de Washington contra Irán.

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Con el dólar todavía cerca de los $3.000, los próximos días serán claves para establecer si la moneda logra recuperar terreno o vuelve a acercarse a los mínimos recientes.

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