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Golpe a ‘Familia P’: capturan a 10 personas por presunto tráfico de drogas en Cúcuta

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la estructura tendría presencia principalmente en los barrios Los Estoraques, Antonia Santos y Belén.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
02:49 p. m.
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Una operación conjunta de las autoridades permitió la captura de 10 personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial ‘Familia P’, una estructura a la que las autoridades atribuyen actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores de Cúcuta.

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El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, unidades de Guías Caninos, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Diez allanamientos en la comuna 8

La investigación comenzó con labores de inteligencia y recolección de elementos materiales probatorios que permitieron solicitar órdenes de captura y de registro a inmuebles que, según las autoridades, serían utilizados para almacenar, preparar y comercializar sustancias ilícitas.

En total fueron realizados 10 allanamientos y otros procedimientos en vía pública en sectores como Los Estoraques, Niña Ceci, Antonia Santos y Coralinas.

Durante las diligencias fueron capturadas 10 personas por orden judicial. Además, las autoridades reportaron la incautación de marihuana, cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo, que sería producto de la venta de estupefacientes.

¿Cómo operaría ‘Familia P’?

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la estructura tendría presencia principalmente en los barrios Los Estoraques, Antonia Santos y Belén.

En estos sectores, presuntamente tendría bajo su control al menos nueve puntos utilizados para almacenar, dosificar y vender drogas.

La Policía también estableció que los integrantes de la organización tendrían diferentes funciones dentro de la estructura.

Entre los capturados habría personas encargadas de manejar los recursos obtenidos mediante la comercialización de los estupefacientes.

Uno de los detenidos, además, es investigado por su presunta participación en la instrumentalización de un menor de edad para la venta de drogas y en acciones dirigidas a obstaculizar procedimientos de la Policía mediante actos de resistencia contra los uniformados.

Capturados tendrían antecedentes judiciales

La Policía señaló que varios de los detenidos tienen anotaciones judiciales por diferentes delitos.

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Entre los registros mencionados por las autoridades aparecen investigaciones o antecedentes relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; porte o tenencia de armas de fuego; homicidio; concierto para delinquir; lesiones personales; extorsión y fuga de presos, entre otros.

Las autoridades aclararon que las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía para continuar el proceso judicial correspondiente.

Juez ordenó enviarlos a prisión

Después de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, un juez de control de garantías decidió imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La medida fue adoptada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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