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Partidos siguen definiendo sus candidatos para ser elegidos magistrados del CNE

Este 25 de agosto el Congreso de la República elegirá a los nueve magistrados que conformarán el ente electoral por los próximos cuatro años.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
03:03 p. m.
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El Congreso de la República sesionará este martes 25 de agosto a las 5:00 de la tarde para elegir a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante los próximos cuatro años.

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La información que se tiene hasta el momento es que el proceso aún no cuenta con acuerdos definitivos entre las bancadas parlamentarias.

Los nueve magistrados que se elijan serán los encargados de vigilar a los partidos políticos, avalar y supervisar las elecciones, además de controlar los presupuestos de las colectividades políticas en el país.

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Partidos aún no han definido a sus candidatos al CNE

La elección de los magistrados del CNE representa uno de los procesos más relevantes para garantizar la transparencia electoral en el país durante los próximos cuatro años.

En total, 33 candidatos de diversas tendencias políticas fueron acreditados para aspirar a los nueve cargos disponibles.

Según las negociaciones preliminares, la distribución de cupos quedaría de la siguiente manera:

  • Centro Democrático: dos magistraturas
  • Pacto Histórico: dos magistraturas
  • Partido Liberal: una magistratura
  • Partido Conservador: una magistratura
  • Partido de la U: una magistratura
  • Cambio Radical: una magistratura
  • Salvación Nacional: una magistratura

Honorio Henríquez, presidente del Congreso, confirmó que hasta el momento no existe un consenso final.

Están estudiando cada una de las bancadas, las decisiones, pero no hay todavía plancha definida que yo conozca.

Los otros partidos que buscan alianzas para llegar al CNE

La ausencia de acuerdos previos ha generado que otras colectividades como Alianza Verde, En Marcha y Asi intensifiquen sus esfuerzos en los pasillos del Congreso, buscando apoyo, voto a voto, para lograr quedarse con una de las nueve magistraturas disponibles.

La sesión plenaria del Congreso determinará quiénes ocuparán estos cargos clave para la institucionalidad democrática del país, en un proceso que refleja las correlaciones de fuerza entre las diferentes bancadas políticas representadas en el Legislativo.

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