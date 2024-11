"Me pueden matar": alcalde de Carmen de Atrato, Chocó habla de atentado con explosivo a su casa

En Carmen de Atrato, Chocó, se hará un consejo de seguridad de emergencia debido al atentado con explosivos contra la vivienda del alcalde del municipio, Jaime Arturo Herrera, en horas de la tarde del pasado 19 de noviembre.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad de sector que muestran el momento en el que un hombre vestido con un buso blanco arroja un objeto a la vivienda mencionada y segundos después se produce la explosión.

Para hablar al respecto, Noticias RCN se comunicó con el alcalde Jaime Arturo Herrera.

Alcalde, ¿dónde se encontraba usted en el momento del atentado?

En ese momento estaba en la oficina de la Alcaldía atendiendo unos casos a las 6:30 de la tarde cuando sentí un explosivo muy fuerte. Pensé que era un cilindro de gas que había podido estallar en nuestro municipio o de pronto un carro se había chocado, cuando me avisa la seguridad mía y la Policía Nacional que fue un artefacto explosivo que me lo tiraron en mi casa.

Gracias a Dios mi esposa y mis hijos no estaban ahí, no había ninguna familia en mi casa. Gracias a Dios que no hay heridos, ni tampoco muertos, hasta el momento.

¿Qué información tienen del responsable de este atentado. Usted había denunciado amenazas del ELN?

Gracias a Dios la Policía Nacional inmediatamente acordonó el municipio y pudieron capturar a la persona que tuvo que ver con este hecho en la vereda de El Siete.

Gracias a Dios, la Policía inmediatamente activó la seguridad y eso es un tema muy positivo porque yo estoy trabajando por mi municipio. Estoy trabajando desde cuando llegué, llevo 11 meses sin descansar, dándole seguridad a nuestro municipio y aquí estoy y no me voy, voy a seguir trabajando por mi pueblo.

El mensaje del alcalde de Carmen de Atrato sobre la paz total

Le pido al Gobierno Nacional y al presidente Petro: por favor, una paz total, yo estoy de acuerdo con la paz total. Lleguemos a un acuerdo porque de verdad que Colombia estamos cansados de seguir en estos temas de terrorismo.

Como alcalde me siento muy inseguro, de verdad que le pido seguridad a nuestro Presidente y a la gobernadora para que por favor no me dejen solo porque si era un explosivo en la casa, me pueden matar, pero aquí estoy, no me voy.