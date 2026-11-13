Alcalde de Corinto, Cauca, denuncia amenazas de muerte: le enviaron una corona de flores a su casa

En diálogo con Noticias RCN, el alcalde de Corinto, Cauca, reveló detalles de las recientes intimidaciones que ha recibido. El mandatario ha sido víctima de mensajes amenazantes en los que le advierten que podrían atentar contra su vida.

Alcalde de Corinto, Cauca, denuncia amenazas de muerte

Adrián Díaz Hurtado aseguró que el hecho más reciente ocurrió este 12 de noviembre, cuando a su vivienda llegó una corona de flores acompañada de una contundente amenaza.

“En mi domicilio me dejaron una corona con un mensaje intimidante, donde se me indica que me quede quieto o esto estará sobre su ataúd. Es un mensaje bastante desalentador”, aseguró.

El alcalde manifestó que estos hechos reflejan la grave situación de orden público que atraviesa el país e indicó que, hasta el momento, desconoce quién o qué grupo armado estaría detrás de las amenazas.

“La verdad yo me he dedicado a trabajar por mi pueblo, a administrar este municipio que históricamente ha tenido grandes retos, grandes desafíos en términos de seguridad, de orden público, pero también de esas problemáticas sociales a las que se le hace frente y se le hace compañía de manera conjunta con toda la administración y nuestra comunidad (…) tendría que ser alguien o algunos que no estén de acuerdo con que nuestro municipio siga avanzando, pueda salir adelante y que lo sigamos proyectando, porque esa es nuestra apuesta”, añadió.

Díaz Hurtado manifestó que en el departamento ha existido presencia de las disidencias de las Farc durante más de 60 años. Sin embargo, señaló que recientemente solo se han registrado episodios puntuales de enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Incluso, mencionó que hace tres días un civil resultó herido tras ser atacado con arma de fuego, pero que hasta el momento, no se ha atribuido este hecho a ningún grupo armado.

Alcalde pidió protección para su familia

Frente a su esquema de seguridad, confirmó que actualmente cuenta con la protección de un uniformado de la Fuerza Pública. Sin embargo, manifestó su preocupación porque sus familiares no cuentan con las mismas garantías.

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En ese sentido, aseguró que ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección que se refuercen las medidas de seguridad para sus seres queridos.

“Ha sido una de las peticiones que he elevado en diferentes ocasiones a la Unidad Nacional de Protección, de que como mandatario tengo unas medidas establecidas, pero por supuesto que tengo todo un núcleo familiar al cual también hay que darle garantías en territorio y en estos momentos totalmente vulnerables, sale uno a cumplir con su quehacer como mandatario, pero la familia queda totalmente expuesta”, agregó.

Finalmente, aseguró que, tras recibir las recientes amenazas, ya interpuso las respectivas denuncias y notificó al Gobierno Nacional.