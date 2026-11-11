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Ofrecen una recompensa de 300 millones por información que permita dar con Nancy Gómez

La esposa del alcalde de Uribia, en la Guajira, completa 12 horas en manos de presuntos integrantes del ELN.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
08:31 p. m.
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La Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de 300 millones de pesos por información que permita dar con la esposa del alcalde de Uribia (La Guajira), Nancy Guerrero, que completa 12 horas secuestrada.

Según informó la secretaría de Gobierno del municipio de Uribia, ubicado a hora y media de la capital del departamento: Riohacha, el mandatario, Jaime Luis Buitrago, y su esposa Nancy Gómez eran blanco de amenazas desde hace por lo menos un año.

“El señor alcalde colocó en conocimiento de las autoridades competentes que hace más de un año vienen recibiendo amenazas y extorsiones, tanto él como la gestora social. Ya lo habíamos colocado en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”, precisó el secretario René Alberto Lindarte y agregó que se habían solicitado “estudios de riesgo a la Unidad Nacional de Protección, frente a esta situación”.

Secuestraron a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira
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Las autoridades trabajan para encontrarla:

De acuerdo con el secretario de Gobierno de La Guajira, Alberto Mario Cuan, desde temprano en la mañana, se puso en marcha “una operación articulada, entre Policía y Ejército, que desplegaron sus tropas en todo el casco urbano y en el casco rural del municipio de Uribia”.

A las declaraciones del funcionario se suman las del comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, que indicó en X que el Gaula Militar, la Décima Brigada del Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea “trabajan de manera conjunta, coordinada y permanente para dar con su paradero y lograr su regreso seguro”.

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¿Qué se sabe del secuestro de Nancy Gómez en Uribia?

Sobre las 6:10 de la mañana, de camino al gimnasio, Nancy Gómez habría sido abordada por hombres armados. Según el secretario de Gobierno del departamento, “posiblemente estaba sola, porque no esperó al esquema”.

La prioridad, según dijo en X el presidente Abelardo de la Espriella es mantener el plan candado en el departamento, especialmente en la zona de frontera “para impedir que los secuestradores trasladen a la víctima a territorio venezolano.

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