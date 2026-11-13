Murió Henry Camargo, el soldado (r) que fue repatriado desde Estados Unidos

El soldado profesional retirado Henry Camargo falleció luego de regresar a Colombia desde Estados Unidos, donde permanecía hospitalizado debido a una grave enfermedad pulmonar que requería un trasplante de ambos pulmones.

Falleció el soldado (r) Henry Camargo

La noticia fue confirmada este viernes 13 de noviembre por el presidente Abelardo De la Espriella, quien lamentó la muerte del exmilitar y recordó los años que dedicó al servicio de las Fuerzas Militares.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó sus condolencias a los familiares de Camargo y aseguró que desde el Gobierno se hicieron las gestiones necesarias para facilitar su regreso al país y garantizar la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central.

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento de Henry Camargo, soldado profesional y hombre que sirvió a Colombia desde las filas de nuestras Fuerzas Militares”.

El caso del uniformado había generado solidaridad luego de que se conociera un video en el que, desde un centro hospitalario de Nueva York, Estados Unidos, le pidió ayuda al presidente para regresar a Colombia y continuar con su tratamiento.

¿Qué enfermedad padecía Henry Camargo?

Camargo enfrentaba una fibrosis pulmonar crónica avanzada, una enfermedad que comprometía gravemente su capacidad respiratoria y por la que necesitaba un doble trasplante de pulmón.

Debido a su delicado estado de salud, no podía realizar el viaje en un avión comercial. Por esta razón, necesitaba un traslado especializado en una ambulancia aérea medicalizada.

El llamado llegó hasta el presidente Abelardo De la Espriella, quien ordenó coordinar las gestiones con el Consulado de Colombia en Nueva York para facilitar su regreso y el pasado 12 de octubre, Camargo regresó al país.

A su llegada a Bogotá, fue recibido por personal del Hospital Militar Central. Sin embargo, pese a las gestiones para facilitar su regreso y continuar con el tratamiento médico que necesitaba, el soldado retirado falleció este 12 de noviembre.