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¿Cómo sigue Adriana Betancur? Esto se sabe de su estado de salud

Revelan nuevo avance en la salud de Adriana Betancur tras cirugía. ¿Cómo sigue la presentadora?

Adriana Betancur
Foto: @germanvasquezm tomada del IG adri_betancur03

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
12:14 p. m.
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Una noticia alentadora llegó para los familiares, amigos y seguidores de Adriana Betancur. La presentadora despertó, recuperó la consciencia y los médicos pudieron retirarle el tubo de intubación, mientras continúa hospitalizada en la UCI de la Clínica Palermo, en Bogotá.

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La actualización fue compartida por su colega y amiga Milena López, quien ha informado sobre la evolución de la comunicadora a través de sus redes sociales. “Le quitaron el tubo a Adri. Seguimos orando por tu recuperación”, publicó en un mensaje que generó reacciones entre quienes han seguido de cerca su situación.

Aunque este avance representa una señal positiva, Betancur todavía permanece bajo vigilancia médica y enfrenta complicaciones relacionadas con su enfermedad renal.

¿Qué se sabe del nuevo reporte sobre Adriana Betancur?

Uno de los avances más importantes tiene que ver con la infección que afectó su organismo. Según informó Milena López, los especialistas lograron identificar la bacteria responsable, un paso que permitió establecer un tratamiento con un antibiótico específico para combatirla.

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La presentadora también había confirmado que Adriana ya estaba despierta y consciente, por lo que existía la expectativa de que pudieran retirarle la intubación. Posteriormente, informó que el procedimiento se había realizado.

En cuanto a su condición renal, la comunicadora necesita continuar con sesiones de hemodiálisis. De acuerdo con la información difundida por López, está previsto que reciba tres sesiones por semana, mientras el equipo médico evalúa su evolución.

¿Por qué Adriana Betancur permanece hospitalizada en UCI?

La emergencia comenzó el pasado 8 de noviembre, cuando la presentadora ingresó a la Clínica Palermo por un fuerte dolor abdominal. Su hermano, Leonardo Betancur, explicó que atravesaba un cuadro de peritonitis, una infección que comprometió su estado de salud y obligó a suspender temporalmente la diálisis peritoneal.

La acumulación de líquidos en el organismo agravó su condición y afectó sus pulmones, situación que llevó a los médicos a intubarla y trasladarla a la Unidad de Cuidados Intensivos.

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El 11 de noviembre fue sometida a una intervención quirúrgica para retirar el catéter peritoneal. Su familia confirmó que salió de cirugía con un parte favorable, aunque advirtió que continuaba delicada y bajo supervisión médica.

Por ahora, la recuperación de Adriana Betancur sigue en manos del equipo médico. Sus familiares y amigos mantienen el llamado a acompañarla con mensajes de apoyo, mientras esperan nuevos avances en su evolución.

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