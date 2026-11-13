Polémica declaración de Materazzi tras la muerte de Jesús de Miguel: esto dijo

10 días pasaron desde el trágico fallecimiento del futbolista español Jesús de Miguel tras un golpe recibido en el pecho por parte del arquero rival; su muerte ha causado un profundo dolor en todo el entorno del fútbol, que le ha rendido diferentes homenajes en los partidos que se han disputado no solo en España, sino en varios países de Europa y el mundo.

En las últimas horas, la familia de Jesús de Miguel se pronunció a través de un comunicado oficial agradeciendo las muestras de solidaridad que todos en España han tenido con ellos; a través de la Asociación de Futbolistas Españoles, se creó la iniciativa para hacer donaciones a la familia afectada, que las ha recibido con mucho cariño.

Polémicas declaraciones de Marco Materazzi

En el marco del partido entre Italia y Francia, por la UEFA Nations League, el italiano Marco Materazzi recordó el icónico cabezazo que recibió por parte de Zinedine Zidane en el Mundial 2006 y lo comparó con la tragedia que sacudió al fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel.

"La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada (...) ¿Qué habría pasado si me hubiera ocurrido a mí?", expresó Materazzi, además de mencionar que no existe una buena relación entre él y el francés.

Las reacciones a sus declaraciones no se hicieron esperar y se generó una gran polémica debido a la comparación, pues al tratarse de una muerte de un ser humano, los usuarios consideran que esas palabras son inoportunas; además, al tratarse de una agresión deportiva contra un accidente fatal, aficionados afirman que con sus palabras solo buscaba obtener algo de atención.

Relación con Zidane no ha mejorado

Marco Materazzi también confesó que, aunque se encontraron en un hotel previo a un partido de Champions League, zidane no quiso reconocer que se habían visto y se habían dado la mano y lamentó que no se hubieran podido arreglar las cosas.