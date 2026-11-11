Secuestraron a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira

Un nuevo caso de secuestro mantiene en alerta a las autoridades en el departamento de La Guajira. Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, fue secuestrada durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, cuando se encontraba en un gimnasio de ese municipio.

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió en horas de la mañana y, desde que se reportó el rapto, las autoridades pusieron en marcha las labores de búsqueda para establecer el paradero de la mujer y dar con los responsables.

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El caso generó una reacción inmediata del Gobierno nacional, que anunció el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública para lograr su liberación y evitar que los responsables puedan trasladarla fuera del territorio colombiano.

Presidente ordenó despliegue de la Fuerza Pública y plan candado

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el secuestro y aseguró que impartió instrucciones para activar un operativo de búsqueda y rescate.

Según indicó, el hecho se registró hacia las 6:10 de la mañana y, desde ese momento, se ordenó el despliegue de la Fuerza Pública, así como la implementación de un plan candado en la zona.

El mandatario señaló que una de las prioridades es impedir que los secuestradores crucen la frontera y lleven a Nancy Gómez hacia territorio venezolano.

La instrucción busca cerrar posibles rutas de escape y facilitar las labores de localización de la víctima, mientras avanzan las investigaciones para identificar plenamente a quienes estarían detrás del secuestro.

Fuerzas Militares investigan posible participación del ELN

Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares confirmó que se dispuso de todas las capacidades institucionales para conseguir la pronta liberación de la esposa del mandatario local.

En su pronunciamiento, señaló que el secuestro habría sido cometido presuntamente por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hipótesis que deberá ser establecida en el desarrollo de las investigaciones.

El operativo se adelanta de manera conjunta y coordinada entre el Gaula Militar, la Décima Brigada del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las instituciones trabajan para establecer el recorrido de los responsables, ubicar a Nancy Gómez y garantizar su regreso a salvo.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las labores de búsqueda en esta zona de La Guajira, con especial atención a los posibles corredores utilizados para movilizar a la víctima. La prioridad es conseguir su liberación y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el secuestro.