“Pese a los hostigamientos sigue colaborando”: abogada de Deicy Jiménez sobre ‘sexocontratos’

Deicy Jiménez, la mujer que denunció públicamente una presunta red de prostitución que involucraría al expresidente Gustavo Petro a cambio de contratos estatales, compareció ante la Procuraduría para ratificar sus declaraciones.

En exclusiva en Noticias RCN, su abogada, Dina Malo, reveló que Jiménez mantiene su disposición de seguir colaborando con la justicia colombiana pese a los hostigamientos que ha enfrentado.

Tiene la intención de seguir colaborando con la justicia, de seguir dando información que considere pertinente para efectos de que se pueda realizar.

La defensa confirmó que su representada acudirá también ante la Fiscalía para rendir declaración sobre los hechos denunciados.

¿Qué pasó con los hostigamientos a Deicy Jiménez?

Respecto a la seguridad de Jiménez, la letrada indicó que actualmente cuenta con protección de la Unidad Nacional de Protección.

En este momento, la unidad de protección las está acompañando. Ella cuenta con acompañamiento permanente y ha cesado un poco los hostigamientos, las persecuciones y el perfilamiento. La idea es que esto se mantenga de esta forma.

Lo que dice la abogada de Deicy Jiménez sobre la vida privada del expresidente

Frente a los cuestionamientos de una presunta intromisión en la vida privada el expresidente Gustavo Petro, la abogada señaló:

Si existe o no algún delito que pueda figurar en contra de la administración pública que se haya generado como una contraprestación por servicios sexuales.

Según informó su representante legal, Jiménez tiene programada una diligencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde se espera que también ratifique todas sus denuncias.

El caso mantiene la atención de la opinión pública colombiana centrada en el desarrollo de las investigaciones que adelantan tanto la Procuraduría como la Fiscalía para establecer la veracidad de las acusaciones y determinar si existieron irregularidades en la contratación estatal.