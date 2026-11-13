Desarticulan parte de ‘Los Ingenieros’, banda señalada de sembrar terror en el sur de Bogotá

La Secretaría de Seguridad y Convivencia logró dar un contundente golpe a la estructura delincuencial conocida como ‘Los Ingenieros’, señalada de cometer homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y tráfico de estupefacientes en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Cayeron integrantes de 'Los ingenieros'

El operativo se desarrolló en la madrugada del 28 de octubre, en el marco de la denominada Operación Kratos, una intervención conjunta entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá.

Según el balance de la operación, se logró la captura de uno de sus principales cabecillas y también la neutralización de otro durante el procedimiento.

De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, esta organización habría mantenido durante varios años el control ilegal de sectores como Compostela y El Refugio, donde presuntamente intimidaba a los habitantes, cobraba extorsiones y participaba en la comercialización irregular de terrenos.

Las investigaciones para desarticular esta estructura comenzaron en el 2024, luego del asesinato de cinco integrantes de una misma familia en el sector de Compostela. Este hecho llevó a las autoridades a adelantar las investigaciones pertinentes.

Entre los delitos documentados también figuran amenazas, desapariciones, torturas y la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para participar en actividades ilícitas.

Según la Secretaría de Seguridad, varios habitantes de Compostela y El Refugio acudieron a la entidad para entregar información de manera anónima sobre los hechos delictivos que se presentaban en sus barrios.

Los datos recopilados fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación y permitieron adelantar las interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, declaraciones de víctimas, retratos hablados y análisis de cámaras de videovigilancia.

RELACIONADO Capturan a mujer que almacenaba armas de las disidencias tras operativo en Barrancabermeja

En junio de 2025 se produjo una primera intervención que terminó con la captura de cinco presuntos integrantes de ‘Los Ingenieros’. Entre los detenidos estaba alias Emi, quien sería el principal responsable de liderar la estructura hasta ese momento.

Sin embargo, tras su detención, la organización habría hecho una reorganización interna y alias Picolino asumió el control. Por su parte, alias Andresito quedó encargado de las actividades ilegales en El Refugio.

En el operativo ‘Picolino’ fue capturado y alias Andresito murió en medio de la intervención policial. Ambos eran señalados de mantener el control de las actividades criminales en los sectores afectados.