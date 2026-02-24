Alcalde de Ospina, Nariño, resultó herido en medio de un robo en Bogotá

Este martes 24 de febrero sobre las 10:20 de la mañana se registró un robo en el barrio El Recuerdo de la localidad de Teusaquillo, centro oriente de Bogotá, la víctima era el alcalde el municipio de Ospina en el departamento de Nariño.

Las autoridades informaron que el alcalde fue abordado "por un delincuente quien, al parecer, mediante la modalidad de atraco pretendía hurtar a esta persona".

En medio del forcejeo, el funcionario resultó herido con arma de fuego en una de sus piernas y trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano.

"La Policía Nacional adelanta todas las labores investigativas y recolecta todo el material de cámaras de seguridad con el fin de lograr la plena identificación y captura del responsable de este hecho".