Entra en vigor el nuevo arancel global del 15% que Trump anunció sobre las importaciones ¿Hasta cuándo estará en pie?

El martes, 24 de febrero, la administración Trump puso en marcha un nuevo arancel generalizado del 15% a las importaciones, una medida con la que el mandatario busca contrarrestar el reciente revés de su política arancelaria en la Corte Suprema, que determinó que el presidente republicano se extralimitó en sus funciones con la imposición de aranceles a países en todo el mundo.

Sin embargo, la Casa Blanca se mantiene en que la aplicación de estos derechos aduaneros es una herramienta necesaria para combatir "los grandes y graves déficits de la balanza de pagos" que afectan al país.

La nueva estructura impositiva, diseñada para durar inicialmente 150 días a menos que el Congreso decida extenderla, surge como respuesta directa a la decisión judicial que declaró ilegal gran parte de los aranceles previos.

La Corte desautorizó al presidente para aplicar y modificar impuestos aduaneros bajo el argumento de "emergencia nacional", una estrategia que Trump había convertido en su principal arma diplomática y económica desde abril del año pasado.

Gobierno podrá decidir que aranceles se aplican sobre automóviles, acero, aluminio y otros:

A pesar de este límite legal, el fallo concedió que el Gobierno aún tiene la potestad de gravar a voluntad productos específicos, tales como el acero y los automóviles.

Visiblemente enojado, el presidente Trump ha manifestado que la decisión del tribunal le resta capacidades de presión no solo en el ámbito económico, también en el plan diplomático.

En sus redes sociales, el mandatario lanzó una dura advertencia a los socios comerciales: "Cualquier país que quiera 'jugar' con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han 'estafado' a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco".

Bajo esta premisa, el Ejecutivo ya trabaja en un esquema arancelario más estable, debido a que el republicano ha sido enfático en mantener estas medidas mientras permanezca en el cargo.

Gran parte de las importaciones mexicanas y canadienses estarán exentas:

En términos de alcance, el nuevo arancel general no afectará a la mayoría de los productos provenientes de México y Canadá, gracias al acuerdo de libre comercio vigente, aunque el tratado T-MEC deberá ser renegociado este mismo año.

Esta política rompe con la tendencia de fronteras abiertas que Estados Unidos mantuvo desde la década de 1980, una dirección que Trump considera un error histórico por no haber obtenido contrapartidas suficientes de potencias como China, Japón o la Unión Europea.

Mientras el Gobierno defiende su gestión y los tratados negociados durante 2025 con India o Corea del Sur, el destino de los 170.000 millones de dólares recaudados sigue siendo incierto.