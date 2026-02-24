Mauricio Cárdenas planteó recortes al gasto, descartó más impuestos y propuso bono millonario: Candidatos a la Redacción

En su paso por la redacción de Noticias RCN, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas abordó los temas económicos y sociales que hoy concentran el debate nacional: inversiones forzosas, reforma tributaria, crisis fiscal y el colapso del sistema de salud.

Propuestas y posiciones de Mauricio Cárdenas frente a las inversiones forzosas

Frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar inversiones forzosas a la banca para atender la emergencia por el invierno en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena, Cárdenas fue enfático: no es la solución.

Cárdenas aseguró que obligar a los bancos a otorgar créditos baratos en las zonas afectadas no resuelve la urgencia de los damnificados.

Explicó que quienes perdieron sus viviendas o medios de sustento no necesitan préstamos con tasas bajas, sino inversión directa del Estado para reconstruir viviendas, instituciones educativas y vías.

Advirtió además que, si se implementan esas inversiones obligatorias, el efecto sería un aumento en las tasas de interés para el resto del país.

Como alternativa, planteó un “plan B” basado en mayor inversión estatal financiada con recortes al gasto. Señaló que en enero se destinaron 6 billones de pesos a contratos de prestación de servicios y propuso reducir esa cifra a la mitad.

Según su cálculo, con un ahorro de 3 billones de pesos se podrían atender las zonas afectadas por inundaciones en Montería, Santa Marta y otros municipios.

Mauricio Cárdenas sobre la reforma tributaria y el hueco fiscal

Sobre la reforma tributaria, Cárdenas sostuvo que no es viable reducir el IVA del 19% al 16%, pese a que varios sectores han criticado ese incremento.

Indicó que tanto Iván Duque como Gustavo Petro cuestionaron el IVA antes de llegar a la Presidencia, pero una vez en el poder enfrentaron la realidad fiscal.

También descartó la necesidad de una nueva reforma tributaria. Argumentó que el problema de las finanzas públicas es tan amplio que no se solucionaría con un impuesto adicional.

En su criterio, la salida es reducir el gasto público. Propuso cerrar el Ministerio de la Igualdad, eliminar fondos del Ministerio del Interior y suprimir embajadas creadas recientemente.

Mauricio Cárdenas sobre crisis en salud: bono por $30 billones y cambio de interventores

Al abordar la crisis del sistema de salud, Cárdenas afirmó que el principal problema es la falta de recursos y la incertidumbre que viven los ciudadanos frente a la atención y entrega de medicamentos.

Se refirió a los interventores designados en EPS intervenidas y planteó que, en caso de llegar a la Presidencia, lo primero sería removerlos.

Propuso emitir un bono de la República por 30 billones de pesos a diez años para cubrir las deudas del sistema. Según explicó, los pagos a EPS, hospitales, clínicas y laboratorios deberían estar condicionados a resultados concretos: eliminación de filas, entrega oportuna de medicamentos y pago de salarios atrasados al personal de salud.

Posturas clave y definiciones

En un bloque de respuestas rápidas, el exministro fijó posición sobre varios temas:

Eliminaría el cuatro por mil de manera gradual.

No aumentaría por ahora la edad de pensión.

Está de acuerdo con la reforma pensional actualmente en revisión.

No apoya la legalización de la cocaína.

Está a favor de la adopción por parejas del mismo sexo.

Respaldaría la cadena perpetua para violadores.

Apoya el aborto en las tres causales establecidas por la Corte.

¿Cuál es su proyecto político y cómo es su relación con expresidentes?

Cárdenas afirmó que esta es su primera incursión política y que se trata de un proyecto de largo plazo. No descartó volver a aspirar en el futuro.

Señaló que su propuesta se basa en tres pilares: recuperación del orden público, apoyo al sector privado y oposición a la política de “paz total”.

Finalmente, sobre su relación con el expresidente Juan Manuel Santos, aseguró que mantiene respeto y gratitud por lo aprendido durante su gestión como ministro, pero negó que sea su padrino político.