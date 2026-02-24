Docentes en Antioquia exigen al FOMAG transparencia total en pagos de salud: esto se sabe

Las organizaciones sindicales del magisterio en Antioquia exigieron al vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Herman Bayona, la publicación inmediata de información clara, trazable y desagregada sobre los pagos anunciados para la red de atención en el departamento, así como explicaciones frente a los incumplimientos que continúan afectando la entrega de medicamentos y el acceso oportuno a los servicios de salud para los docentes y sus familias.

El pronunciamiento se produce en medio del paro docente de 72 horas que se adelanta en el departamento, y que ha puesto en evidencia la persistencia de barreras en la atención, pese a los anuncios institucionales sobre giros y medidas de estabilización.

Los docentes cuestionaron que, mientras el FOMAG comunica cifras globales de recursos girados y avances del modelo, no se presentan reportes públicos detallados que permitan establecer con precisión a quién se pagó, cuánto se pagó, por qué concepto, en qué fechas, mediante qué mecanismo y cuál es el saldo real pendiente.

Para el magisterio, la rendición de cuentas no puede limitarse a cifras generales cuando continúan reportándose fallas en medicamentos, demoras en la atención y vacíos en la red de servicios.

En ese sentido, las organizaciones solicitaron la publicación urgente de un reporte público y descargable que incluya información desagregada por prestador o contrato, valores radicados, auditorías, glosas, pagos efectivos, fechas de giro y saldos pendientes, así como los soportes de trazabilidad que permitan verificar el flujo de los recursos.

El magisterio también advirtió que el proceso anunciado de libre escogencia y la consolidación efectiva de la red de prestadores no se han reflejado en garantías reales para los usuarios, debido a limitaciones de capacidad en la red pública y a la falta de confirmación operativa que asegure continuidad y suficiencia en la atención.

Los sindicatos solicitaron además claridad sobre los perfiles responsables de la operación del modelo en Antioquia, incluyendo su trayectoria e idoneidad.

Las organizaciones señalaron que, según reportes públicos, la funcionaria Ruth Helena Mena Pino, quien ha ocupado cargos en la Secretaría de Salud de Medellín, ha sido mencionada en investigaciones disciplinarias adelantadas por organismos de control, por lo que solicitaron que cualquier rol de articulación dentro del modelo se rija por criterios estrictos de transparencia y verificación.

Asimismo, los sindicatos pidieron al FOMAG publicar las hojas de vida y actos administrativos de vinculación de los responsables operativos del modelo, con el fin de garantizar confianza en la gestión, en medio de cuestionamientos públicos que han involucrado a figuras como Óscar Villegas en controversias relacionadas con la administración hospitalaria en el departamento, lo que refuerza la necesidad de máxima transparencia en los nombramientos.

Las agremiaciones reiteraron que su exigencia no está dirigida contra los prestadores de salud, sino contra la obligación institucional del FOMAG de garantizar un modelo transparente, financieramente trazable y capaz de asegurar la continuidad del servicio.

Finalmente, insistieron en que el paro docente responde a incumplimientos reiterados y a la falta de garantías en la atención en salud del magisterio, y que se mantendrá hasta que existan compromisos claros, cronogramas verificables y mecanismos públicos de seguimiento que restablezcan la confianza en el sistema.