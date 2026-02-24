CANAL RCN
Colombia

¡Hubo temblores masivos en Colombia hoy 24 de febrero de 2026!

¿En qué municipios se sintieron los temblores? Descubra el reporte completo.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
01:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 24 de febrero de 2026 se han reportado siete temblores en el país, con corte hasta la 1:30 de la tarde.

El más reciente fue en Yondó, sobre las 12:37 de la tarde, y superó la magnitud de 2.0.

¡Reportaron más temblores masivos en Colombia hoy 22 de febrero de 2026!
RELACIONADO

¡Reportaron más temblores masivos en Colombia hoy 22 de febrero de 2026!

¿Dónde han sido los demás movimientos telúricos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de febrero de 2026

  • 1:03 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 60 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 89 de Juradó (Chocó) y a 118 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 24 de febrero de 2026

  • 1:46 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Gigante (Huila), a 20 de Tesalia (Huila) y a 23 de Paicol (Huila).

  • 3:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 4:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 5:04 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 16 de Medina (Cundinamarca) y a 37 de Restrepo (Meta).

  • 7:47 a.m.

Epicentro: Puente Nacional, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Barbosa (Santander), a 6 de Puente Nacional (Santander) y a 10 de Guavatá (Santander).

Atento: ¡volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 21 de febrero de 2026!
RELACIONADO

Atento: ¡volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 21 de febrero de 2026!

  • 12:37 p.m.

Epicentro: Yondó, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 198 kilómetros.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Alcalde de Ospina, Nariño, resultó herido en medio de un robo en Bogotá

Inseguridad en Bogotá

Los taxis involucrados en el caso Diana Ospina son del mismo propietario: ya entregó su versión

Elecciones en Colombia

¿Hay fraude en Colombia? Petro asegura que sí y genera polémica sobre la transparencia electoral

Otras Noticias

Educación

Docentes en Antioquia exigen al FOMAG transparencia total en pagos de salud: esto se sabe

El magisterio antioqueño endureció su postura frente al FOMAG tras denunciar falta de claridad.

Luis Díaz

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

Luis Díaz dio de qué hablar luego de referirse a su compañero de selección Jhon Jader Durán.

Donald Trump

Entra en vigor el nuevo arancel global del 15% que Trump anunció sobre las importaciones ¿Hasta cuándo estará en pie?

La casa de los famosos

Valentino reaccionó a las fuertes palabras de Melissa Gate tras su ingreso a la Casa de los Famosos

Enfermedades

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?