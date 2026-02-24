¡Hubo temblores masivos en Colombia hoy 24 de febrero de 2026!
¿En qué municipios se sintieron los temblores? Descubra el reporte completo.
Noticias RCN
01:29 p. m.
Este 24 de febrero de 2026 se han reportado siete temblores en el país, con corte hasta la 1:30 de la tarde.
El más reciente fue en Yondó, sobre las 12:37 de la tarde, y superó la magnitud de 2.0.
¿Dónde han sido los demás movimientos telúricos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de febrero de 2026
- 1:03 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 60 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 89 de Juradó (Chocó) y a 118 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 24 de febrero de 2026
- 1:46 a.m.
Epicentro: Gigante, Huila.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Gigante (Huila), a 20 de Tesalia (Huila) y a 23 de Paicol (Huila).
- 3:19 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 4:04 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 5:04 a.m.
Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 16 de Medina (Cundinamarca) y a 37 de Restrepo (Meta).
- 7:47 a.m.
Epicentro: Puente Nacional, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 112 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Barbosa (Santander), a 6 de Puente Nacional (Santander) y a 10 de Guavatá (Santander).
- 12:37 p.m.
Epicentro: Yondó, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 198 kilómetros.