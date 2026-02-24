Hombre que apuñaló y mordió a una niña de 11 años en Suba tenía antecedentes: ¿cómo va el caso?

Cinco días después del brutal ataque ocurrido en una estación de gasolina en la localidad de Suba, en Bogotá, el caso sigue generando cuestionamientos.

Recordemos que la menor de 11 años fue agredida con arma blanca y mordida en repetidas ocasiones por un desconocido mientras se encontraba con sus padres.

La familia, que reside en Funza, había llegado a la capital para realizar unos trámites cuando fue sorprendida por el atacante en la estación ubicada en la calle 170 con avenida Suba.

¿Qué se sabe del hombre que apuñaló y mordió a una niña de 11 años en Suba?

La Fiscalía confirmó que el hombre de 26 años, señalado de cometer la agresión, tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de hurto y fuga de presos. Tras el incidente, fue detenido y permanece privado de la libertad.

El caso ha generado interrogantes sobre cómo una persona con requerimientos judiciales activos se encontraba en la calle al momento de los hechos.

El especialista en seguridad y defensa Guillermo Rivera explicó:

Falla de operatividad en la captura. Tener la orden en el sistema no sirve de nada si no existe un patrullaje inteligente o unas cámaras de reconocimiento facial que permitan identificarlo de inmediato. Inoperancia en la reseña, el delito de fuga de presos dice que ya había burlado la justicia. Aquí falló el control de vigilancia del Inpec y de la falta de cupos carcelarios que deja a estos delincuentes peligrosos con medidas ineficientes. La conclusión es sencilla, si no hay trazabilidad entre la orden del juez, el patrullaje en la calle y los retenes frecuentes, el ciudadano queda a merced de la reincidencia de los delincuentes.

Familia de la menor agredida pide que el caso sea tratado como intento de homicidio

Mientras el agresor permanece detenido, la familia de la menor insiste en que el caso no sea tratado como lesiones personales.

La madre de la niña reiteró su petición:

Hago el llamado a la fiscalía, que por favor, esto no fueron lesiones, no fueron lesiones personales, esto fue un ataque de homicidio.

El impacto emocional continúa siendo evidente. La mujer aseguró:

Todos en la familia muy asustados, muy consternados, mi esposo se encuentra muy nervioso, nosotros tenemos mucho miedo de salir a la calle, no podemos salir a la calle tranquilos, no sabemos si el tipo pertenece a una banda.

Además, la familia solicitó a la estación de gasolina entregar los videos de seguridad del ataque, al considerar que son piezas clave dentro de la investigación.

Por ahora, el proceso continúa en manos de la Fiscalía, mientras el señalado agresor sigue detenido, y la familia espera que las autoridades avancen.