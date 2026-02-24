Los taxis involucrados en el caso Diana Ospina son del mismo propietario: ya entregó su versión

Sigue conociéndose nuevos detalles sobre la investigación detrás del presunto caso de secuestro y hurto contra Diana Ospina, quien estuvo desaparecida durante varias horas tras abordar un vehículo tipo taxi luego de salir de una discoteca en el sector de Chapinero, en Bogotá.

En los videos se evidencia cuando esta mujer aborda un vehículo que la lleva hasta su vivienda. Cuando el vehículo se detiene, dos hombres que venían en otro taxi se suben por las puertas traseras y arrancan en ambos hacia un lugar desconocido.

Apareció el propietario de los taxis

Según reportes oficiales, los taxis pertenecen al mismo propietario, quien ya ha entregado su versión ante la Fiscalía General de la Nación. La información apunta a que los vehículos eran alquilados a diferentes conductores, quienes habrían participado en la cadena de arrendamiento y subarrendamiento que ahora investigan las autoridades.

Esta persona declaró que posee varios vehículos vinculados a diferentes empresas de transporte. Uno de los conductores, aparentemente arrendado inicialmente por el dueño, subarrendó posteriormente el vehículo a otra persona.

Esta cadena de responsabilidades es clave para la investigación, ya que las autoridades buscan establecer la participación directa o indirecta de cada individuo en el secuestro y robo de Diana Ospina.

Uno de los conductores se presentó voluntariamente

Los fiscales y agentes del Gaula de la Policía están ubicando a todos los conductores implicados para garantizar que rindan declaraciones formales.

Hasta el momento, uno de los conductores se presentó voluntariamente y afirmó ser víctima de la situación, hecho que también está siendo verificado por la Policía y la Fiscalía. De momento, no fue vinculado a la investigación tras no tener ninguna orden de captura en su contra.