Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

El colombiano Luis Díaz volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales del Bayern Múnich, esta vez no por una jugada dentro del campo, sino por su carisma fuera de él. El extremo guajiro participó en una de las dinámicas digitales que suele impulsar el club alemán con sus futbolistas y dejó respuestas que rápidamente generaron interacción entre los aficionados.

En esta ocasión, la consigna era imaginar cómo sería la película de su vida. Con naturalidad y buen humor, Díaz respondió a cada categoría propuesta, dibujando una historia que mezcló referencias del cine, el fútbol colombiano y algunas figuras que han marcado su carrera.

Un superhéroe como protagonista

Cuando le preguntaron quién interpretaría su papel en la gran pantalla, el colombiano sorprendió al elegir a “Peter Parker”, el icónico personaje de Spider-Man. La referencia al superhéroe, conocido por su humildad y perseverancia, fue interpretada por muchos seguidores como un guiño a su propia historia de esfuerzo y superación.

En el apartado del mejor amigo, Díaz no dudó en mencionar a Daniel Muñoz, lateral de la selección Colombia y uno de sus compañeros más cercanos en el entorno del combinado nacional. Para el rol de mentor o figura formadora, eligió al experimentado entrenador Julio Comesaña, a quien reconoce como una persona clave en su crecimiento profesional durante sus primeros años en el fútbol de alto nivel.

El villano con sello colombiano

La respuesta que más comentarios generó fue la relacionada con el antagonista de la historia. Sin rodeos, Díaz señaló al delantero Jhon Jáder Durán como el “villano principal” de su película. “El villano principal sería Durán, Jhon Jáder Durán de Colombia”, expresó entre risas, dejando claro el tono amistoso de la elección.

La dinámica, lejos de cualquier polémica, reflejó la buena relación entre los futbolistas colombianos y la espontaneidad que caracteriza a Díaz. El Bayern Múnich continúa apostando por este tipo de contenidos que permiten mostrar el lado más humano de sus jugadores, fortaleciendo el vínculo con la hinchada global.

Mientras tanto, el extremo sigue enfocado en sus objetivos deportivos con el club bávaro, pero demostrando que también sabe brillar cuando las cámaras apuntan fuera del terreno de juego.