CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

Luis Díaz dio de qué hablar luego de referirse a su compañero de selección Jhon Jader Durán.

Luis Díaz
Foto: @FCBayernES

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
01:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El colombiano Luis Díaz volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales del Bayern Múnich, esta vez no por una jugada dentro del campo, sino por su carisma fuera de él. El extremo guajiro participó en una de las dinámicas digitales que suele impulsar el club alemán con sus futbolistas y dejó respuestas que rápidamente generaron interacción entre los aficionados.

En esta ocasión, la consigna era imaginar cómo sería la película de su vida. Con naturalidad y buen humor, Díaz respondió a cada categoría propuesta, dibujando una historia que mezcló referencias del cine, el fútbol colombiano y algunas figuras que han marcado su carrera.

Bayern Múnich y Luis Díaz ya tienen rival en las semifinales de la Copa de Alemania
RELACIONADO

Bayern Múnich y Luis Díaz ya tienen rival en las semifinales de la Copa de Alemania

Un superhéroe como protagonista

Cuando le preguntaron quién interpretaría su papel en la gran pantalla, el colombiano sorprendió al elegir a “Peter Parker”, el icónico personaje de Spider-Man. La referencia al superhéroe, conocido por su humildad y perseverancia, fue interpretada por muchos seguidores como un guiño a su propia historia de esfuerzo y superación.

En el apartado del mejor amigo, Díaz no dudó en mencionar a Daniel Muñoz, lateral de la selección Colombia y uno de sus compañeros más cercanos en el entorno del combinado nacional. Para el rol de mentor o figura formadora, eligió al experimentado entrenador Julio Comesaña, a quien reconoce como una persona clave en su crecimiento profesional durante sus primeros años en el fútbol de alto nivel.

Luis Díaz contra las cuerdas: revelan multa que podría tener que pagar en Bayern Múnich
RELACIONADO

Luis Díaz contra las cuerdas: revelan multa que podría tener que pagar en Bayern Múnich

El villano con sello colombiano

La respuesta que más comentarios generó fue la relacionada con el antagonista de la historia. Sin rodeos, Díaz señaló al delantero Jhon Jáder Durán como el “villano principal” de su película. “El villano principal sería Durán, Jhon Jáder Durán de Colombia”, expresó entre risas, dejando claro el tono amistoso de la elección.

La dinámica, lejos de cualquier polémica, reflejó la buena relación entre los futbolistas colombianos y la espontaneidad que caracteriza a Díaz. El Bayern Múnich continúa apostando por este tipo de contenidos que permiten mostrar el lado más humano de sus jugadores, fortaleciendo el vínculo con la hinchada global.

DT de James le bajó el pulgar para su debut: esto dijo del colombiano
RELACIONADO

DT de James le bajó el pulgar para su debut: esto dijo del colombiano

Mientras tanto, el extremo sigue enfocado en sus objetivos deportivos con el club bávaro, pero demostrando que también sabe brillar cuando las cámaras apuntan fuera del terreno de juego.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Extradición

Jhon Viáfara reapareció en las redes sociales tras recuperar la libertad: publicó emotiva foto junto a su hijo

Boxeo

Confirman revancha entre Mayweather vs. Pacquiao: fecha y dónde ver en vivo

Bayern Múnich

Bayern Múnich y Luis Díaz ya tienen rival en las semifinales de la Copa de Alemania

Otras Noticias

Bogotá

Alcalde de Ospina, Nariño, resultó herido en medio de un robo en Bogotá

El alcalde Nixon López Villarreal es atendido en la Clínica Colombia, mientras las autoridades buscan a los responsables

Donald Trump

Entra en vigor el nuevo arancel global del 15% que Trump anunció sobre las importaciones ¿Hasta cuándo estará en pie?

El nuevo arancel fue anunciado en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de anular la mayoría de aranceles anunciados por el presidente desde abril del 2025.

Subsidios

Bogotanos tendrán pago de subsidio de más de 400.000 pesos: así puede saber si aplica con su cédula

La casa de los famosos

Valentino reaccionó a las fuertes palabras de Melissa Gate tras su ingreso a la Casa de los Famosos

Enfermedades

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?