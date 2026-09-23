Mujer quedó atrapada en torniquete del SITP: ¡Tuvieron que llamar a los Bomberos!

Una de las estrategias usadas por Transmilenio para reducir la cantidad de personas que no validan su pasaje en los buses del SITP es la instalación de unos torniquetes 'anticolados', los cuales van de piso a techo y resultan siendo de difícil acceso.

Pese a que la ciudadanía ha manifestado su inconformismo con estas estructuras que complican el uso de los buses, desde Transmilenio han defendido estos dispositivos, asegurando que fueron sometidos a estudios técnicos y que los conductores pueden ofrecer a los pasajeros la posibilidad de acceder por las otras puertas.

Sin embargo, en las últimas horas una mujer que intentó ingresar normalmente a uno de los buses del SITP, terminó quedando atrapada y debido a que no encontró forma de liberarse, los pasajeros se vieron en la obligación de llamar a los Bomberos de Bogotá para poder liberarse.

En video: así rescataron a mujer de torniquete

En las imágenes compartidas en redes sociales se evidencia que una mujer de talla grande no podía moverse ni hacia adentro ni hacia afuera del bus, pese a que el conductor y otras personas intentaron mover el torniquete.

Al lugar llegaron varios Bomberos, quienes entre ellos y con el uso de herramientas especializadas lograron destrabar el mecanismo y al cabo de varios minutos de angustia, liberaron a esta persona.

En los comentarios de la publicación original en TikTok, los usuarios nuevamente alzaron su voz en contra de este tipo de medidas. Eso sí, la mayoría estuvo de acuerdo en que si las personas siempre validaran su pasaje, no habría necesidad de implementarlas.